AZ疫苗功效較差 專家：沒魚蝦也好

指揮中心揭曉台灣洽購的國際疫苗成果，2000萬劑中有1000萬劑是AZ疫苗。(路透)

指揮中心揭曉台灣 洽購的國際疫苗 成果，2000萬劑中有1000萬劑是AZ疫苗，但歐洲藥品管理局才表示，歐盟 不太可能在1月批准該疫苗上市，台灣押了千萬劑是否太冒險？前疾管局長蘇益仁表示，相較輝瑞和莫德納疫苗，AZ雖功效較差、副作用較多，但「沒魚、蝦也好」。

衛福部食藥署藥品組副組長吳明美表示，國際疫苗輸台前需要提供臨床試驗資料，並取得許可證，這與在其他國家是否拿到授權無關。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，AZ疫苗尚未通過歐盟緊急使用授權，原因大致與「到底該怎麼打」有關，該疫苗兩種施打方式，分別可達六成及九成保護力，若最終通過的是六成保護力，就比其他國際疫苗遜色多了。台灣要等授權通過才進口與施打，應該還得等上一陣子，還須注意孕婦及免疫功能不全者不能施打此疫苗。

「如果是我，就會選莫德納」，蘇益仁說，可惜莫德納疫苗光供應美國就不夠了。指揮官陳時中在記者會上講到「冷鏈」二字，表示另家未透露的疫苗應是BNT輝瑞疫苗。

蘇益仁指出，指揮中心宣稱最早明年6月可以打到疫苗，卻沒有透露最晚何時可拿到貨，疫苗到貨時間和數量都攸關防疫作為。