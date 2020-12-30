台灣癌症時鐘快轉11秒 大腸癌連13年居冠

癌症 是台灣 民眾大死因第一名，衛福部昨天公布最新癌症登記報告，2018年共有11萬613人新發罹癌，比2017年增加4447人，每4分31秒就有一人確診罹癌，癌症時鐘快轉11秒；大腸癌是十大癌症之首，已連續13年蟬聯第一。男性罹癌風險高，癌症年齡標準化發生率是女性的1.2倍；女性肺癌新發生人數首度超過大腸癌，值得正視。

癌症死亡率下降，但罹癌人數仍增加，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，人口老化快速及不健康生活形態，使癌症發生人數持續上升，但「如今罹癌不等於死亡」，癌症治療進步，應重視確診後醫療照顧及回歸社會正常生活。

2018年10大癌症排名與2017年稍有變化，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，子宮體癌進入前10名，食道癌則跌到第11名。

癌症時鐘撥快，2015年每5分鐘有1人罹癌，2016年4分58秒，2017年4分鐘42秒就有1人罹癌，2018年4分31秒，較2017年快轉11秒。

大腸癌連續13年蟬聯十大癌症之首，台大醫院大腸直腸科主治醫師梁金銅表示，罹患大腸癌人數最多，除了食安疑慮、習慣吃肉等原因，還有台灣人口老化，65歲以上愈來愈多。

另外，統計顯示，2018年癌症年齡標準化發生率，男性為女性1.2倍，以食道癌及口腔癌差距最大，男比女發生率逾10至15倍。