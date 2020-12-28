海巡拚當第二海軍 造艦、掛火箭彈惹議

大型海巡艦以中科院研發的「鎮海」多管火箭彈作為主要武裝。(圖：總統府提供)

新任海巡署長由國安局駐美特派周美伍擔任，這是繼現任海委會主委李仲威之後，再度由海軍退將接掌海巡。政府也不諱言，要將海巡打造為「第二海軍」。對此專家多表示樂觀其成，但也提醒雙方的基本任務不同，人員裝備組成也存在落差，海巡署一味模仿海軍，不見得是對國防最有利方式。尤其海巡署新造11艘巡防艦，都將以多管火箭取代火砲，適宜性也引起質疑。

2017年海巡署提「籌建海巡艦艇發展計畫」，以十年、426億台幣預算 ，打造141艘艦艇、總噸位3萬3000餘噸。大型海巡艦可搭載雄風飛彈，具平戰轉換能力，包括四艘4000噸級、六艘1000噸級、12艘600噸級。這22艘船也以中科院研發的「鎮海」多管火箭彈作主要武裝。

對此，前國防部高階將領指出，讓海巡在國防體系扮演一定角色當然值得肯定。不過海巡艦雖然預留加裝飛彈空間，但懂得操作的人力在哪？是否戰時由海軍派人上船？海軍有沒有多餘人力？添購船上的飛彈，總價起碼數十億元，是海巡還是海軍埋單？海巡艦艇人員多屬警職而非軍職，參戰有無適法問題？都要設法解決。

中華戰略學會研究員張競說，運用海上執法艦艇在戰時支援海軍，在歷史上屢見不鮮，例如越戰期間，美國 海岸防衛隊運用追緝毒犯與非法移民 的專長，在內河水域清剿越共的表現，比海軍更出色。所謂第二海軍，應該是運用海巡官兵本就擅長的技能，而非將重點放在過度武裝，裝設與海軍類同、平日卻疏於運用之強大火力。

網站「軍情與航空」版主施孝瑋說，多管火箭優點是瞬間火力大，但準確度不高，適合攻擊面目標而非點目標。以往用於登陸岸轟，對海巡執法恐怕用途很小；即使海戰，也未必打得到敵艦，再裝填又需較長時間，實用性不如一般火砲。