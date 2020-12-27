我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

比照日本鎖國？ 指揮中心：防疫措施擋不住才有更嚴厲作法

記者黃惠群、邱宜君／台北27日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，待現有防疫措施抵擋不住，或是其他文獻提出其他建議措施，才會有更嚴厲的作法。(記者邱宜君／攝影)
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，待現有防疫措施抵擋不住，或是其他文獻提出其他建議措施，才會有更嚴厲的作法。(記者邱宜君／攝影)

新冠新變種病毒傳染力強，日本已經宣布外國旅客禁止入境，將鎖國到1月底，台灣之後封鎖邊境的條件為何？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，待現有防疫措施抵擋不住，或是其他文獻提出其他建議措施，才會有更嚴厲的作法。

莊人祥表示，台灣與日本的做法不同，目前國內很早就是針對所有外國人和國外回來的國人都要求至少14天居家檢疫和7天自主健康管理，日本沒有這麼嚴格的措施，日本目前的疫情，他記得一天3000多例，另外也有傳入英國的變異株，因此有比較嚴格的限制。

莊人祥表示，各國狀況不同，至於會發生什麼樣的狀況才會禁止，目前主要對於這個疾病的清楚了解，我們對於英國的變異株也還是以集中檢疫和加強採檢來做，如果未來發現這樣的措施擋不住，或是有文獻提出其他建議措施，才會有更嚴厲的作法。

莊人祥說，日本對於台灣和其他國家的商務客也沒有禁止，他們還是有分流的風險措施，國內目前還是會維持現行的14天居家檢疫以及秋冬專案，明年2月28日前入境都要提出3日內陰性證明。

目前仍有4000名留學生於英國留學，莊人祥表示，教育部都會協助返國，透過駐英國的代表處這邊，不可能一起回來，需要協助的部份教育部和代表處都會協助。

日本 英國 教育部

上一則

台灣豬標章破功 綠委：陳吉仲不用道歉嗎？

下一則

串聯22縣市連署 國民黨備戰反萊豬公投

延伸閱讀

英航班即將落地 台祭最嚴防疫 120旅客送集中檢疫14天

英航班即將落地 台祭最嚴防疫 120旅客送集中檢疫14天

疫調說半套 陳時中：不用再問了 名嘴罵：好大官威！

疫調說半套 陳時中：不用再問了 名嘴罵：好大官威！
為何不公布確診者所有足跡 陳時中：你就不用再問了

為何不公布確診者所有足跡 陳時中：你就不用再問了
機上沒戴罩、居家檢疫僅3天…航空人員檢疫「將檢討」

機上沒戴罩、居家檢疫僅3天…航空人員檢疫「將檢討」

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事