比照日本鎖國？ 指揮中心：防疫措施擋不住才有更嚴厲作法

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，待現有防疫措施抵擋不住，或是其他文獻提出其他建議措施，才會有更嚴厲的作法。(記者邱宜君／攝影)

新冠新變種病毒傳染力強，日本 已經宣布外國旅客禁止入境，將鎖國到1月底，台灣之後封鎖邊境的條件為何？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，待現有防疫措施抵擋不住，或是其他文獻提出其他建議措施，才會有更嚴厲的作法。

莊人祥表示，台灣與日本的做法不同，目前國內很早就是針對所有外國人和國外回來的國人都要求至少14天居家檢疫和7天自主健康管理，日本沒有這麼嚴格的措施，日本目前的疫情，他記得一天3000多例，另外也有傳入英國 的變異株，因此有比較嚴格的限制。

莊人祥表示，各國狀況不同，至於會發生什麼樣的狀況才會禁止，目前主要對於這個疾病的清楚了解，我們對於英國的變異株也還是以集中檢疫和加強採檢來做，如果未來發現這樣的措施擋不住，或是有文獻提出其他建議措施，才會有更嚴厲的作法。

莊人祥說，日本對於台灣和其他國家的商務客也沒有禁止，他們還是有分流的風險措施，國內目前還是會維持現行的14天居家檢疫以及秋冬專案，明年2月28日前入境都要提出3日內陰性證明。

目前仍有4000名留學生於英國留學，莊人祥表示，教育部 都會協助返國，透過駐英國的代表處這邊，不可能一起回來，需要協助的部份教育部和代表處都會協助。