女大生17天沒解便 大腸竟擠到心臟旁 憂「整副要切掉」

一位女大生在網上發文表示，她從小有很嚴重的便秘問題，沒想到照了X光檢查後驚訝發現，她的大腸「超級長」，居然長到擠到心臟處。（取材自Dcard）

便祕 是現代人常會遇到的問題，一位女大生就在網上發文表示，她從小有很嚴重的便秘問題，沒想到照了X光檢查後驚訝發現，她的大腸「超級長」，居然長到擠到心臟處，照片曝光後引起網上熱烈討論。

原PO在Dcard上發文表示，她從小有很嚴重的便秘問題，小時候要蹲在馬桶上ㄧ兩小時才能解便，長大後最長紀錄17天沒上，就算解出來也是一顆一顆的，雖然她從小到處看醫生，得到的結果就是吃軟便、多喝水、多吃蔬菜，但各種方法都嘗試過了卻還是沒用。

後來原PO自己查閱相關書籍，重新求醫，希望能做鋇劑攝影 ，沒想到結果出來驚訝發現，她的大腸已經長到擠到心臟處，且最後一段腸子已經沒有皺摺，推測是長年糞便累積在那一段的關係，而唯一的解決辦法是將整副大腸切掉，由於她實在擔心留下後遺症，才在網上發文詢問是否有人有相關經驗。

而照片曝光後，立刻引起廣大網友爭相討論，「這個有點離譜耶，可以去看一下正常比例的大腸模型就知道差多少了」、「切吧你這個正常方式根本無解」、「真的沒辦法想像17天會有多脹」、「大腸位置可以這跑成樣子，怕...」、「這要請專業醫師幫妳評估了，17天真的也太久了」。

針對個案，錢政弘醫師說，這是因為做鋇劑攝影得先打入空氣，腸子鼓脹起來，畫面看起來會比較誇張，女學生的大腸位移應該不是最嚴重的那類，但她的升結腸和橫結腸形成的髮夾彎，看起來有跑到橫膈膜的下方，接近心臟的位置。大腸位移的治療方式包括切除過長且游離在外的腸道，但不至於要將大腸「整副切除」。