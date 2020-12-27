標章之亂！知名連鎖餐飲店 遭爆標台灣豬卻用進口肉

知名魯肉飯連鎖餐飲「鬍鬚張」貼有台灣豬標章，但紅麴燒肉便當卻使用進口的西班牙豬肉。（記者葉信菉／攝影）

萊豬即將開放來台，台灣 豬標章之亂至今未解，昨天又爆出知名魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」張貼台灣豬標章，卻販售含西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，鬍鬚張昨已緊急下架該商品。中央畜產會解釋，鬍鬚張當初申請標章時，稱庫存的西班牙豬肉預計明年3月用罄，屆時全面改成國產豬，因此才核發標章。

無獨有偶，標榜台灣豬標章的鍋貼水餃連鎖店「八方雲集」也傳出有部分店家使用進口豬肉，出現同一家連鎖業者，卻有不同肉品和標章情況。農委會副主委黃金城說，八方雲集部分店家確實有採用進口豬，農委會已輔導該業者，若混有國產豬、進口豬，就先不要貼台灣豬標章。

農委會主委陳吉仲昨說，不管是張貼農委會的「台灣豬標章」或衛福部標註「產地為台灣」的豬貼紙，都必須百分百使用國產豬肉，違者最高可罰台幣400萬元。衛福部食藥署食品組科長李婉媜說，業者若標示不實，可依食安法開罰，但到今年底尚為宣導期，還不會裁罰；若使用農委會的台灣豬標章，店內只能用國產豬，若店家同時使用國產豬與西班牙豬，應使用衛福部提供貼紙，並標註產地為台灣及西班牙。

來源：聯合影音網

農委會的台灣豬標章本月起開放張貼、試辦，鬍鬚張販售的紅麴燒肉便當卻使用進口西班牙豬肉，引發疑慮。畜產會指出，鬍鬚張當初申請標章時即聲明，各店多數餐食均使用國產豬肉，但廠內尚有「燒肉便當」等一至兩項餐食專用原料庫存西班牙豬肉，預計明年3月前用罄，就會全數改用國產豬肉。

鬍鬚張表示，紅麴燒肉便當所使用的西班牙豬肉也是符合政府法規的肉品，不含萊劑，沒有食安疑慮，這項產品已販售兩、三年，同時在官網誠實標示來源，沒想到引發關注，決定緊急下架避免爭議，未來也不再販售。下市後，所有產品都將使用台灣豬肉。

八方雲集業者說，南部取得標章的店家，百分之百是國產豬；至於中部以北部分店家，因豬肉使用量大，為避免供應不足，會搭配使用少量成本較高的丹麥進口豬肉，但都不含萊劑；官網、臉書 皆告知食材來源，並在各店家門口貼上產地溯源。