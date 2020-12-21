2020王道永續指標 台灣維持第36名

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄推動的2020王道永續指標排行出爐。 （圖：中華文化永續發展基金會提供）

中華文化永續發展基金會公布2020王道永續指標排名，從全球倫理、包容發展、環境均衡三大領域，衡量全球97個國家或經濟體的永續發展現況，前十名均為重環保與社會福利的歐洲國家；台灣 維持第36名，但環境均衡領域排名後段班，值得政府重視。

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄受訪表示，台灣在全球倫理上受到中美影響，軍購飆漲，政府應致力維持兩岸和平；在環境均衡發展上，台灣排名後段班，碳排放量太多、資源消耗也太多，能源政策必須跟著國際調整，並加強塑膠管理；包容發展的領域，台灣排名不錯，但要注意貧富差距。

蔡政府查假訊息、關中天電視台，引發侵犯言論、新聞自由質疑。劉兆玄說，王道文化強調以民為本，在包容經濟發展、社會分配、自由人權方面的發展，過去台灣表現很不錯，希望台灣要珍惜，不要搞壞掉，有王道的國際關係、包容發展、環境治理，就能永續發展。

2020王道永續指標排名第一到十名依序為丹麥、瑞典、德國、瑞士、愛爾蘭、荷蘭、奧地利、芬蘭、挪威與英國。

新冠肺炎 肆虐，王道永續指標根據美國 約翰霍普金斯研究中心每日更新資料，整理出全球重要文化圈疫情死亡率也發現，基督教文化圈每十萬人新冠肺炎死亡數，竟是儒家文化圈的58倍之多。

劉兆玄說，這雖是單一面向，無法看到全貌，但如此懸殊差距，也不得不承認文化因素扮演的角色，基督教文化相信個人絕對自由不容許干預，例如，有人不想戴口罩就不戴，儒家文化重視群我關係，小我和大我的差別，知道不戴口罩會影響別人；這種文化差異平時不顯著，遇災難時，可看出差別。