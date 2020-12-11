我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

打炒房絕招 台擬限私法人買房 「不希望真的用到」

記者鄭媁、賴于榛／台北11日電

行政院長蘇貞昌宣示打炒房決心，央行日前祭出「不動產信用管制措施」加嚴管制房市，行政院會昨天接力通過實價登錄2.0相關修法。這波作為後若炒房未收斂，內政部擬祭出「最後一張王牌」，考慮再修法推動「私法人購買住宅核准制」，財政部則要研議修正房屋稅。

政府打炒房動作一波波，行政院會昨天通過攸關實價登錄2.0的地政三法修正，同步處理「所得基本稅額條例」部分條文修正草案，避免有心人利用設立公司炒房避稅。

國發會主委龔明鑫重申，房地產應用作居住用途，而非一般性投資標的炒作；這波措施過後，炒作行為若無明顯收斂，將有更積極措施因應。

至於積極作為為何，內政部次長花敬群說，下階段修法醞釀修改平均地權條例，禁止預售屋紅單轉讓，目前正與立委溝通，會盡快報行政院會處理，努力趕在會期結束前送出。

如房市再未降溫，內政部才會考慮第二波修法，推出「私法人購買住宅核准制」。私法人是指一般公司、財團法人、社團法人、營利法人等，像是私立學校、基金會、寺廟、公會、商會等，都屬私法人範疇。

為防止房屋投資炒作行為，修法方向為私法人購買住宅限制條件，必須符合長期出租經營、都更危老重建、員工宿舍，以及經中央主管機關核准項目等四大用途，才會核准。未來一旦實施，將大為抑制高房價情形，被視為政府打炒房撒手鐧。

內政部官員表示，將觀察這幾波房市後續發展狀況，決定是否祭出打炒房措施，一旦修法完成，就會據此發布相關辦法，未來私法人購買住宅時必須先申請，審核符合規定才核准。

內政部地政司長王成機說，政府將「私法人購買住宅核准制」列為中長期措施，視市場情勢發展隨時因應，相關法規研議會先準備。花敬群也說，由於涉及核准系統審查，法案內容相對複雜，內政部一方面準備，「不希望真的用到」，若真有必要，法案已討論差不多了。

政府拋出「限制私法人購買住宅」，等於呼應10月「限購令」說法。地政司官員表示，現行台灣僅針對陸資購置不動產，設有限購自用住宅、限購一戶、限制成屋等規定。

另外，財政部也正考慮研議修正「房屋稅條例」第15條，調整住家房屋現值免徵標準。避免有心人透過切割房屋坪數逃避稅負。

內政部 投資 財政部

上一則

新聞評論／人權委員會擴權 陳菊所急非百姓之急

下一則

1晚連4震！規模6.7今年最強 民眾睡夢中驚醒

延伸閱讀

新聞評論／綠委護航萊豬 自貶成行政院「跑堂」

新聞評論／綠委護航萊豬 自貶成行政院「跑堂」
原子彈來了！建案一日三市 央行限貸重拳打炒房

原子彈來了！建案一日三市 央行限貸重拳打炒房
打房不修囤房稅挨批打假球 專家促比照查豬農水表效率

打房不修囤房稅挨批打假球 專家促比照查豬農水表效率
行政院頻失火…蘇貞昌陷院長保衛戰 蔡英文親上場救援

行政院頻失火…蘇貞昌陷院長保衛戰 蔡英文親上場救援

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠