打炒房絕招 台擬限私法人買房 「不希望真的用到」

行政院長蘇貞昌宣示打炒房決心，央行日前祭出「不動產信用管制措施」加嚴管制房市，行政院會昨天接力通過實價登錄2.0相關修法。這波作為後若炒房未收斂，內政部 擬祭出「最後一張王牌」，考慮再修法推動「私法人購買住宅核准制」，財政部 則要研議修正房屋稅。

政府打炒房動作一波波，行政院會昨天通過攸關實價登錄2.0的地政三法修正，同步處理「所得基本稅額條例」部分條文修正草案，避免有心人利用設立公司炒房避稅。

國發會主委龔明鑫重申，房地產應用作居住用途，而非一般性投資 標的炒作；這波措施過後，炒作行為若無明顯收斂，將有更積極措施因應。

至於積極作為為何，內政部次長花敬群說，下階段修法醞釀修改平均地權條例，禁止預售屋紅單轉讓，目前正與立委溝通，會盡快報行政院會處理，努力趕在會期結束前送出。

如房市再未降溫，內政部才會考慮第二波修法，推出「私法人購買住宅核准制」。私法人是指一般公司、財團法人、社團法人、營利法人等，像是私立學校、基金會、寺廟、公會、商會等，都屬私法人範疇。

為防止房屋投資炒作行為，修法方向為私法人購買住宅限制條件，必須符合長期出租經營、都更危老重建、員工宿舍，以及經中央主管機關核准項目等四大用途，才會核准。未來一旦實施，將大為抑制高房價情形，被視為政府打炒房撒手鐧。

內政部官員表示，將觀察這幾波房市後續發展狀況，決定是否祭出打炒房措施，一旦修法完成，就會據此發布相關辦法，未來私法人購買住宅時必須先申請，審核符合規定才核准。

內政部地政司長王成機說，政府將「私法人購買住宅核准制」列為中長期措施，視市場情勢發展隨時因應，相關法規研議會先準備。花敬群也說，由於涉及核准系統審查，法案內容相對複雜，內政部一方面準備，「不希望真的用到」，若真有必要，法案已討論差不多了。

政府拋出「限制私法人購買住宅」，等於呼應10月「限購令」說法。地政司官員表示，現行台灣僅針對陸資購置不動產，設有限購自用住宅、限購一戶、限制成屋等規定。

另外，財政部也正考慮研議修正「房屋稅條例」第15條，調整住家房屋現值免徵標準。避免有心人透過切割房屋坪數逃避稅負。