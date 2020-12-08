新聞評論／自費檢測確診頻傳 陳時中的老哏失靈了

指揮中心正修改相關規定，不讓移工宿舍成為防疫破口。圖為台北車站旁外籍移工假日聚集。(記者季相儒／攝影)

台灣 連續發生單日新增20多例新冠移入確診，主要集中在外籍移工，累計確診迅速突破700大關，也為台灣的防疫拉響警報。其中值得注意的問題有二：其一，不少移工是在結束檢疫出關後，透過雇主或仲介的「自費採檢」才發現確診，顯示政府檢疫機制存在漏洞；其二，有些移工宿舍是40、50人共宿的大通鋪，不僅環境條件差，也成交叉感染的溫床。

各種跡象顯示，台灣的防疫工作不僅出現了彈性疲乏，腳步也逐漸跟不上現實情況的變化。在疫情初起的前八個月，台灣因防疫得宜，至9月16日才出現第500個確診案例。但歐美秋冬疫情重起後，台灣11月14日出現了第六百例，至本月6日增至為700例，短短20天即增加了100多例。以這樣的加速度累增上去，可能很快就會破千。

值得警惕的是，儘管新增案例仍集中在「境外移入」，以返台民眾和印尼、菲律賓移工為大宗；但近期確診移工有急劇增加之勢，印尼移工確診數已超過自美國返台的台灣確診民眾高居首位，將耗費可觀醫療資源。儘管政府已要求入境者須提出三日內的「核酸檢測 陰性」證明，但漏網之魚不斷，有些檢測證明難以相信。更令人驚駭的是，即使經過14天的集中檢疫和政府採檢，仍有移工因雇主要求「自費檢測」而驗出確診。換言之，陳時中 一再強調「隔離是最好的檢疫」，此說的城牆已被攻破。

檢視688號案例的確診歷程，便能看出其間蹊蹺。這名印尼移工11月13日到台，持有核酸檢驗陰性報告，在出關前的採檢也是陰性。28日檢疫期滿後，她由仲介安排至桃園移工宿舍進行自主健康管理兩天，住在48人的大通鋪，30日出關。12月1日應雇主要求，她由仲介安排到醫院自費採檢，4日發現確診。經指揮中心緊急召回曾與她同住的47人，6日發現一名印尼接觸者確診，即案695。

從上述案例，人們可以看到的防疫破洞包括：第一，入境者所持的核酸檢測報告未必可信。第二，政府規定的14天隔離檢疫，顯已不足做為有無感染的有效判準。第三，政府自己做的篩檢結果，竟遭到雇主的「自費篩檢」打臉否定，到底又是什麼環節出了差錯？第四，移工出關後的自主健康管理，竟任憑仲介安排在數十人同住的大通鋪，反成危險感染管道，更可能經由輕症或無症狀之移工把病毒帶進看護家庭。第五，案695若是遭案688感染，這應該必須納入「本土案例」，但指揮中心對此含糊其詞，稱她可能在別處感染。

事實上，案688的情況並非唯一特例。指揮中心6日在擴大採檢中發現的22例確診移工中，713、714、715、717都是隔離期間採檢為陰，出關後再由仲介安排自費採檢而驗出陽性。先前外界呼籲政府應進行入境普篩時，陳時中以「14天隔離就是最好的檢疫」為由一口否決，認為毫無必要。如今，隔離14天不僅無法確定有無感染，連政府的檢測都一再失靈，頻遭民間的「自費採檢」打臉推翻，這樣的疏漏絕不可輕忽。陳時中再不改弦易轍，難道要任病毒在台肆虐才承認盲點？

從近日疫情激增看，政府的檢疫工作螺絲顯已鬆動，必須立刻重新上緊。尤其指揮中心官員動輒將責任推給民間，說移工染疫或脫逃的責任在雇主，明顯是不合理的推託。政府前端的把關不做好，將累及雇主乃至整個台灣；陳時中失靈的檢疫老哏，該翻修了！