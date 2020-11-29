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3大交通新制12月上路！ 接送未滿7歲童不受限臨停3分鐘

記者吳姿賢／台北29日電
公路總局「車輛安全裝載貨物指引手冊」及相關宣導摺頁。(圖：交通部提供)
公路總局「車輛安全裝載貨物指引手冊」及相關宣導摺頁。(圖：交通部提供)

三大交通新制12月1日上路，接送未滿7歲兒童上下車，黃線臨停將不受3分鐘限制；汽車裝載貨物脫落等罰鍰上限從9000元(台幣，下同)提升至1.8萬元；交通違規案件舉發期限，將從3個月縮短為2個月。

●接送未滿7歲兒童 黃線臨停不受限3分鐘

根據道路交通管理處罰條例，過去原本就規定接送行動不便的人上下車，黃線臨停不受3分鐘規定，交通部此次修法將適用對象擴大納入未滿7歲兒童，為減少執法爭議，交通部已與內政部警政署共同制訂執法認定原則，其中不受3分鐘規定僅限「接送期間」，不包含等待時間；另外不得在紅線臨停接送上下車，但若沒有妨礙其他人車通行，可視個案具體事實。免予舉發處理。

●汽車裝載貨品脫落罰鍰翻倍 最高罰1.8萬元

為降低行駛中車輛裝載物掉落造成道路交通事故風險，提高貨物運送人員及駕駛人對於貨物裝載固定、捆綁方式應有基本知識及安全駕駛觀念，維護道路交通安全，交通部修正道路交通管理處罰條例第30條，增訂汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛的罰責，罰鍰上限從9000元提高至1萬8000元。

交通部表示，已請公路總局近期完成製作「車輛安全裝載貨物指引手冊」及相關宣導摺頁，以10種常見的散落物態樣並對應車型案例，搭配圖文說明、對照表及叮嚀方式編定，讓貨車駕駛人更加清楚知道如何穩妥裝載貨物，後續也會辦理說明演練及講習活動。

●交通違規案件舉發期限 從3個月縮為2個月

交通部修正道路交通管理處罰條例第90條，將一般交通違規案件舉發期限由3個月縮短為2個月，由於汽車肇事致人受傷或死亡案件未送鑑定而須分析研判者，最長不得超過3個月，目的是為讓違規者及早收到舉發單，瞭解違規事項，以達到教育導正行為的效果，並減少被連續開罰情事，交通部已函請各舉發機關，在新法施行前盡速清理案件。

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