新聞評論／新冠疫苗將到手？彭博社打臉陳時中

衛福部長陳時中26日在立院提到，針對衛福部宣布已經買到1500萬劑疫苗，學者專家卻擔心施打率恐怕不到一半，陳時中回應，「寧可多買也不要不夠」。（記者杜建重／攝影）

隨著國際間新冠疫苗 研發陸續傳出捷報，台灣 民眾也愈來愈關心台灣到底何時能取得疫苗。而這幾天衛福部宛如「叫價」式的發言，從前天宣稱「至少取得460萬劑」，再到陳時中 昨天說「已掌握1500萬劑」，彷彿前景一切光明。但到底如何取得、何時取得，衛福部卻一切推給「保密」，令人懷疑，到底是不能說清楚，還是說不清楚？

對於如何取得疫苗，疫情中心發言然莊人祥說要「三管齊下」，也就是COVAX分配、直接與藥廠接洽，和國產疫苗研發。但仔細看來，這三個管道其實都有問題。首先是COVAX分配，許多專家早已分析，COVAX分配的順位，東南亞國家是最後一梯，所以就算分得到，可能也是明年下半年的事情，恐怕無法期望太高。

至於直接接洽藥廠部分，衛福部的策略更讓人摸不清頭緒。早先原本有機會明年第一季就取得德國BNT的疫苗，卻因為未知的原因得而復失。如今研發速度較快的莫德納和牛津疫苗，其實也早就被美、英等國預先訂走了早期的產能。至於國產疫苗，就算透過放水不用做三期臨床，時程也趕不上國際疫苗研發速度，這就讓人不得不對衛福部的「信心滿滿」感到好奇了。

其實，仔細拆解莊人祥、陳時中等人的發言，就知道這些所謂的「把握」都是空談。首先，這些發言沒有一個敢押上確切時間。如陳時中說「如果第一季可以打到話就可以放鞭炮了」，又說「明年第三季以後會有很多選擇」；莊人祥則說「如果COVAX守信，則第一季可以打到」。換句話說，最有把握的時間點，其實是在明年第三季以後。而且，連如果明年第一季打不到的說詞都有了，是因為「COVAX失信」，不是自己爭取不力。

從疫苗的研發進度來看，新冠疫苗根本不存在「拿不到」的問題，國際間研發出的疫苗愈來愈多，能生產的藥廠和產能也愈來愈大，最遲明年年底總都有機會取得。但問題是，現階段國際間搶疫苗的關鍵，就在於希望先搶到先打，除了脫離疫情危險，也可以開放邊境。目前已經有多家國際航空公司表示，未來要搭國際航班，就得先打疫苗。誰能先取得疫苗，誰就能突破邊境封鎖。

與其他國家採購疫苗總在第一時間宣布進度相比，陳時中等人始終以「保密」作為疫苗採購祕而不宣的理由，顯得荒謬又詭異，中間是否夾雜不欲人知的黑箱，也無人可知。最近彭博社做各國的防疫成績評比，台灣雖在各國中名列第三，但在「取得疫苗協議」成績卻掛零，就等於是狠狠打了陳時中一巴掌。如果真的要民眾安心，就請衛福部拿出確實已經談了哪些疫苗合約出來吧，不要再躲躲閃閃了。