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秋冬防疫第1彈 入境有症狀須2採

記者陳婕翎、邱宜君╱台北5日電
指揮中心4日公布秋冬專案第一彈，從11月9日起，有症狀旅客入境須二採陰性，才能到防疫旅館或住所居家檢疫。(本報資料照片)
指揮中心4日公布秋冬專案第一彈，從11月9日起，有症狀旅客入境須二採陰性，才能到防疫旅館或住所居家檢疫。(本報資料照片)

中央流行疫情指揮中心昨公布新增1名波蘭境外移入新冠肺炎病例，為赴當地工作的20多歲台灣籍女性，確診案例累計568名。隨著秋冬疫情升溫，歐美感染人數狂飆，指揮中心昨也公布秋冬專案第一彈，自11月9日起，過去14天內有症狀旅客入境後須完成二次核酸檢測，均為陰性，始可到防疫旅宿或返家繼續檢疫到期滿。

指揮官陳時中說，入境有症狀或過去14天內有症狀旅客，須配合機場或入境後至醫院採集檢體，並至集中檢疫場所待候檢驗結果。如為陰性，須於間隔第一次採檢至少24小時進行第二次採檢。二採陰性且症狀緩解者，經醫師評估後始得返家或前往防疫旅宿繼續居家檢疫至期滿。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，入境有症狀者二採陰性，可降低偽陰性機率；林口長庚醫院病毒室主任施信如也贊成，她說，分析新冠肺炎病毒特性，部分感染者入境當天病毒量較低，需再等一段時間病毒量增加，採取二採為陰，可避免漏放感染者回家。

陳時中說，其他秋冬專案預計11月中公布，目前仍在討論。應可照常舉行大型活動，但需落實量體溫、實名制、宣導勤洗手等措施。

此外，11月9日起，菲律賓入境旅客無須再全數於集中檢疫場所完成檢疫政策。副指揮官陳宗彥說，過去本來就是有症狀者才要集中檢疫，即使多住一、兩天，集中檢疫所床數足以應付。

至於新增案例，陳時中說，案568於9月中與兩名同事至波蘭工作，10月25日一起返台，入境時無症狀，居家檢疫期間出現全身倦怠、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常等症狀。經就醫採檢昨確診，另兩名同事目前均無症狀，持續居家檢疫。

陳時中 疫情 防疫

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