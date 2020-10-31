新聞評論／最安心的引擎聲，聽到媽媽的悲號

空軍上尉飛行官朱冠甍29日駕駛F-5E戰機執行飛行訓練，不幸失事殉職。最令人不捨與心痛的是，等在殯儀館的朱冠甍媽媽情緒崩潰哭喊：「飛機老舊，零件你們不會換嗎？你們會冒生命危險開嗎？可憐的是兒子的孩子跟老婆…」。多次強調「最挺國軍」、要做「國軍最好後盾」的蔡英文 總統，是否聽到了朱冠甍媽媽的悲呼「希望不要再有下一個遺憾！」

朱冠甍媽媽的哭號，實在令人揪心。朱冠甍駕駛的F-5E戰機，已有40年機齡。雖然高齡軍機不一定有問題，戰機失事也不一定與老舊有關，但朱冠甍媽媽說，兒子曾經告訴他「F-5E早晚會出問題」，卻讓人心驚！朱冠甍媽媽希望兒子殉職能夠引起國家重視F-5的問題；事實上，這不僅凸顯了老舊裝備執勤的風險，大家也不免擔心，如果進入戰爭時期，台灣 也要用這樣的老舊飛機，去應對中共的各式先進戰機嗎？

更讓人難過的是，朱冠甍也是今年第15名殉職的國軍官兵。從1月2日到現在近年尾，從黑鷹直升機墜毀、海軍陸戰隊膠舟翻覆、戰搜直升機重落地、戰車翻覆到F-5E戰機失事，從參謀總長沈一鳴上將到海軍陸戰隊上兵蔡博宇，在非戰爭時期，10個月內竟有15位官兵罹難。蔡總統一次次參加公祭，一位位頒贈褒揚令，但這卻是國軍不可承受之重。

這次F-5E戰機失事前，朱冠甍發現疑似右發動機失效，通報後緊急跳傘，不幸重創殉職。事故真正原因尚待調查，但國軍裝備與戰備現況仍值得探討。

近20年來F-5系列戰機已有八次失事紀錄，雖然事故並非都因裝備老舊所致，但空軍前副司令張延廷所說原本規畫用來汰換F-5E/F戰機的國造高教機，「拖到現在一架都沒交」，無疑也增加了戰機執勤的風險。蔡政府上台後，堅持「國機國造」政策，固然具有長遠的效益，卻未能解決國軍裝備汰舊的燃眉之急。至於近期鉅額軍購，是否也完全切合台灣防衛需求，並周詳考量老舊裝備汰換問題，恐怕也有進一步檢視的必要。不論如何，換裝延誤，朱冠甍媽媽慨嘆，「我的孩子爭氣，可是軍方給我的是什麼？國家給我們的是什麼？」一語道出這些執干戈以衛社稷的勇士 們心聲！

國軍戰備問題更值得重視。F-5E失事後，F-5E/F所有戰機已全面停飛特檢。不過，國安局長邱國正在立法院答詢時說，由於機型不一樣，戰機不會全面停飛，國家安全工作還是要做，他一度哽咽說，「國軍面臨很大難題」。外界不難想像國軍的難題，面對共機連續飛越海峽中線、不斷入侵西南空域的挑釁，不但台灣空軍健兒疲於奔命，戰備任務吃緊，恐怕也會增加各式軍機耗損，並影響相關的維修保養。因應兩岸緊張情勢，國防部已有強化後備動員的計畫，民進黨智庫連「全民皆兵」的構想也提出來了，國軍提升戰備量能自是理所當然；但應該問的是，誰該為兩岸關係負責？誰讓台灣站上美中對抗的第一線？

陸委會前副主委趙建民根據八項指標指出兩岸已進入「準戰爭」狀態，邱國正回應時坦承，台灣最近確實滿緊張，但國軍會嚴密注意。國軍裝備老舊、兩岸關係緊張，恐怕正是讓邱國正哽咽的「國軍面臨很大難題」的來源。目前國軍正展開戰備周操演，蔡英文在臉書說，這幾天許多陸軍裝甲車、戰車等奔馳在路上，這些聲音是「最安心的引擎聲」；但是當戰機再度凌空呼嘯而過，這些文青語言，畢竟難掩那些媽媽們悲切的呼號！