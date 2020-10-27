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全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

打疫苗命危？51歲男嗜睡、未脫離險境

台灣新聞組╱台北27日電
台中市有一名51歲男性打過流感疫苗十天後出現神經症狀，送醫後確診為GBS。(本報資料照片)
台中市有一名51歲男性打過流感疫苗十天後出現神經症狀，送醫後確診為GBS。(本報資料照片)

台中51歲林姓男子今年第一次接種流感疫苗，卻在接種十天後出現嚴重不良反應，被診斷為「格林巴利症候群（Guillain-Barré 症候群，簡稱GBS）」。患者前晚已清醒，但仍嗜睡，無法自主呼吸，尚未完全脫離險境。至於罹病是否與流感疫苗有關，衛福部疾管署說，須請疫苗救濟相關專家審議。

本報系聯合報報導，林姓男子10月10日接種流感疫苗後，10月20日出現四肢無力、頭暈等症狀，後來病危插管住進加護病房。經五天治療，前晚清醒後，可配合簡單指令動作，例如動手指等，但仍然非常嗜睡，無法自主呼吸。院方已於22日安排脊椎穿刺，將持續安排其他檢查，釐清病因。

疾病管制署副署長莊人祥說，GBS是非常少見的自體免疫疾病，僅少數研究認為與流感疫苗有微小相關，須釐清是否為其他感染造成。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌說，疫苗雖也是GBS可能的誘發因子，但今年最新大規模實證顯示並無相關，可以確定的是，因流感引起GBS的機率高於打疫苗。

●星國停打賽諾菲 台灣暫不跟進

南韓接連發生接種流感疫苗後死亡案例，新加坡25日決定暫停使用包括賽諾菲在內的兩款流感疫苗，成為首批宣布暫停相關疫苗使用的國家之一。台灣並未宣布停打，衛福部長陳時中表示，台灣疫苗不良反應報告並未異常，已請賽諾菲藥廠回報世界各地不良反應。

陳時中說，到目前為止，並未證實南韓死亡事件的直接原因是接種流感疫苗，且發生不良反應個案所使用疫苗，不同廠牌也不同批號，南韓台灣也未停止接種。

疾管署統計，截至10月25日，台灣公費流感疫苗共施打415.2萬劑，比去年多了85萬多劑，與去年同期比較，今年疫苗不良反應都在預期中。統計至10月23日，公費及自費流感疫苗接種不良反應通報51件，其中12例嚴重不良反應，格林巴利症候群尚未通報，若確定報上來，就會加進去。

新加坡衛生部與轄下衛生科學局25日晚間聲明，星國境內並未發生和流感疫苗有關的死亡病例，但仍決定採取預防措施，停用SKYCellflu四價流感疫苗和VaxigripTetra疫苗。

流感疫苗 台灣 南韓

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