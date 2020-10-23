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2025世界壯年運動會 雙北攜手申辦成功

記者林麗玉、王敏旭、吳亮賢／台北23日電
台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）日前拜訪世壯運總會執行長Jens V.Holm，表達雙北主辦世壯運的決心。(圖：台北市體育局提供)
台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）日前拜訪世壯運總會執行長Jens V.Holm，表達雙北主辦世壯運的決心。(圖：台北市體育局提供)

台北市、新北市攜手出擊，擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，獲得2025世界壯年運動會授權主辦；北市體育局長李再立表示，雙北之所以能勝出，除了防疫有成及2017年台北世大運成功舉辦經驗，最主要原因在於世壯運參賽非以國家為單位，而是採個人報名，政治性相對較低，大陸干擾聲音小。

李再立說，世壯運與國際奧會為主體的運動賽事不同，奧會系統較強調國家及代表隊、強調國家運動實力，世壯運傾向運動觀光、強調選手個人實力，賽事舉辦時，台灣選手可拿中華民國國旗進場，若大陸選手來參賽也可拿中華人民共和國國旗。

台北市副市長蔡炳坤表示，柯文哲、侯友宜兩位市長於本月14日拜訪到台考察的世壯運總會執行長Jens V.Holm表達申辦決心，對申辦成功有加乘效果；申辦成功對雙北、台灣而言都是大事，將規畫32項競賽項目，包括18項必辦、13項選辦，雙北則提出槌球作為試辦項目。

蔡炳坤表示，2025世壯運預計5月17日至30日舉辦，開幕場地選定於台北大巨蛋、閉幕則在新北微風運河場地，預估有1萬5000多名來自110個國家的壯年選手參加，84處參賽場館遍及雙北、桃園、宜蘭及新竹等縣市，將安排1694間旅館、7萬388間客房供選手及親友、觀光客住宿。

新北市議員李坤城昨質詢合作模式是否比照世大運，新北市長侯友宜是否用市長身分出席？侯友宜說，朝世大運模式進行，新北37處場館比北市多，希望所有議員都參加。

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