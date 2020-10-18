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好心幫忙付飯錢 「大哥哥」讓這家人感動莫名

記者劉明岩／彰化18日電
「彰化人大小事」社群有一位媽媽po文，指16日晚上8時左右，在彰化市民族路「員湘園鴨肉飯」，有一位大哥哥幫她的一男一女小孩付一餐晚飯，全家都感謝這位大哥哥的愛心。(翻攝自彰化人大小事)
「彰化人大小事」社群有一位媽媽po文，指16日晚上8時左右，在彰化市民族路「員湘園鴨肉飯」，有一位大哥哥幫她的一男一女小孩付一餐晚飯，全家都感謝這位大哥哥的愛心。(翻攝自彰化人大小事)

雖然一位不知名大哥哥幫忙付的是兩碗才80元(台幣，下同)的鴨肉飯，這份無價的愛心，卻讓一位媽媽及兩個孩子感動莫名。

來源：聯合新聞網

「彰化人大小事」社群昨天有一位媽媽po文，指16日晚上8時左右，在彰化市民族路「員湘園鴨肉飯」，有一位大哥哥，幫她的一男一女小孩付一餐晚飯。

她說，當時，她因為幾分鐘前被汽車倒退撞損機車，她跟孩子沒有受傷。當她跟肇事者在對面派出所做筆錄時，大兒子帶著妹妹先去對面鴨肉飯店點一大一小的鴨肉飯吃，後來有位大哥哥的愛心，幫他們加點菜和湯，又幫他們付這頓晚餐。

她說，他們不知道為什麼大哥哥為什麼會這樣做，也不認識他，因為大兒子說沒看到是誰，小女兒說有看到是一個大哥哥，不認識的。「很想知道您對我們家不熟狀況的人，怎麼會出這份愛心？」但無論如何還是謝謝這位大哥哥， 「希望有愛心的您有看到，我們全家向您道謝。」

這位孩子口中有愛心的「大哥哥」始終沒有出面，為善不欲人知。記者實地到「員湘園鴨肉飯」查訪，店家說，這位好心的先生幫這兩位小孩子付的一大一小鴨肉飯價錢是80元，當時幫他們付錢時，還很大方地說， 有需要加點，他會付款。

店家看到這位先生這麼大氣，也跟著招待兩個小孩70元的青菜跟湯，一起響應這份愛心。

依店內監視器，當時兩兄妹點一碗大碗及一碗小碗鴨肉飯，這位他們口中穿著黑衣服的大哥哥進來，就座後，點好了菜，當他要去抽取掛在牆邊的衛生紙時，發現兩兄妹吃的很少，還略為聽到他們對話，要省一點花。這位大哥哥吃到一半，就私下跟店員說，要幫兩兄妹付錢，還說如果要加點，都算他的，但不要說是誰付的，之後，店家也補上招待兩兄妹的青菜及兩碗鴨肉清湯。

這位大哥哥吃完後，回頭看著他們，隨後就默默離開。兩兄妹吃完後要結帳時，店員跟他們說有人幫他們付清，他們都很驚訝=力怎麼會有人幫他們付清。他們的媽媽約15分鐘後過來，覺得很不好意思，要知道是誰幫他們付清，但大哥哥已經走掉了，只好跟店家滿懷感謝後離去。

這位媽媽則一直銘記在心，隔天在「彰化人大小事」披露這位大哥哥的愛心與善行。這訊息傳出後，網友都大受感動，到今晚已有6000多個讚，還約300多個留言，紛紛稱讚「人間處處有溫情」、 「真正的善良從來都是不具名，感謝這位善心人士」，也有網友稱讚店家同樣有愛心。

在彰化市民族路「員湘園鴨肉飯」，黑衣男子（箭頭所指），幫一男一女小孩（紅圈處）付...
在彰化市民族路「員湘園鴨肉飯」，黑衣男子（箭頭所指），幫一男一女小孩（紅圈處）付一餐晚飯，事後，孩子的媽媽在社群po文，感謝這位大哥哥的愛心。(記者劉明岩／翻攝 )

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