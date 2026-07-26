20萬人怒吼反毒台 蔣萬安：老百姓受夠了

大批民眾25日在凱道集結抗議，表達反毒油、護食安。（記者曾原信／攝影）

毒油風暴延燒，國民黨昨晚號召人民上凱道抗議賴政府，現場主持人宣布有20萬人與會，頂著悶熱天氣，不少民眾自發抵達，現場一度水洩不通。有民眾說，政府這次處理食安問題非常差勁，犯錯了不承認更不積極處理，站出來是為了讓政府知道人民有多生氣。台北市長蔣萬安 批「老百姓受夠了、咱凍袂條了」；黨主席鄭麗文 怒轟賴清德 總統「落跑、沒膽，不敢出來面對人民」。 立法院長韓國瑜（中）25日登上凱道抗議舞台，要民進黨面對食安問題別再推託，並承諾立即啟動食安修法，回應社會期待，右一為台北市長蔣萬安，右二為台中市長盧秀燕。（記者曾原信／攝影）

中聯油品爆發問題迄今已近一個月，但原因猶未明，蔣萬安號召全民上街抗議。國民黨主辦的「我是人，我反毒台」抗議集會，活動下午五時登場，但過午時分，儘管天氣炎熱，凱道已出現零星群眾，愈近傍晚，鄰近凱道的捷運站也陸續湧現人潮。傍晚五時群眾已溢出景福門，有別於過往國民黨群眾運動，場中出現不少年輕面孔，不時高喊「賴清德道歉，卓榮泰下台」。

藍營執政縣市首長致詞時火力全開，蔣萬安和台中市長盧秀燕接力質疑賴政府未能守護食安，鄭麗文以國台語雙聲道開轟賴清德總統「落跑、沒膽，不敢出來面對人民」。立法院長韓國瑜致詞時則承諾，立法院會全力、立刻推動食安法修法。民眾黨主席黃國昌說，人民向民進黨政府正式宣戰，讓卓榮泰下台，賴政府倒台。

韓國瑜說，民進黨執政11年，很多問題爆發就是推，往上推，推給前總統馬英九，因為不能推給前總統蔡英文，怕民進黨下次再爆發什麼事情，推到秦始皇不該統一六國，他呼籲賴清德總統公開向國人報告，11年執政有疏忽的地方，讓大家吃到了毒油，勇敢地解決它。

蔣萬安說，人民要求非常卑微，只是要這個政府負起責任，即刻查明真相，公布事實，但是一個月了，政府還是沒辦法告訴人們事實的真相，更可悲的是，政府甚至根本沒有打算告訴人們真相，急著上架，趕快翻頁，才會到處鬼扯，說苯駢芘是天然物質，說多喝水可以排掉，說吃雞排也會吃到。如果是這樣，為什麼要訂安全標準？「這個政府要負責、要下台」。

對於行政院政務委員陳時中指出，台中市府忽略本身地緣性風險，中聯在那邊，且市占率大概四成，應該要提高警覺，不能只靠中央專案檢查。台中市長盧秀燕說，陳政委講得好，中央荒腔走板「所以我們不能跟中央走」，中央20%以下不用下架，所以市府沒跟著錯誤政策走，「我們是全下架」。中央要讓有問題的油再上架，「我們也不認同」，台中市府有先見之明，走對的路，不會跟中央胡作非為。

致詞結束後，鄭麗文與黨務主管一同將台前七顆黑色氣球逐一戳破，象徵揭開民進黨蓋牌的謊言，凱道群眾也打開手機燈光，跟著一同高喊「我是人，我反毒台」、「卓榮泰、賴清德下台」。

總統府發言人郭雅慧表示，尊重民眾依法表達意見的權利，也期待活動結束後，參與的縣市首長與公職人員都能盡速回到工作崗位，與中央攜手合作，這才是真正回應民眾期待的因應之道。

行政院發言人李慧芝強調，中央一直以來有查廠、有流向、有下架，目前檢調持續擴大偵辦，而政院也已提出食安法修正草案。中央與地方應各司其職，才能守護食品安全。