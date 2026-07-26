反毒油影片製作人遭查水表 「台灣現在是警察國家了嗎？」

韋淳祐強調，影片聚焦於科學論證與食安，若賴清德、卓榮泰認為有危害，只要「一句話」團隊立刻下架，也批「賴清德的無能也是大家可以看到的」。（記者翁至成／攝影）

毒油延燒，「萊爾校長」製作團隊與風向株式會社日前發布反毒油前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐昨說，兩名刑警前往住處，詢問影片是否由他製作、是否願意下架，警方以「查水表」方式介入言論。台中市長盧秀燕 昨痛批非常可惡，台灣現在是警察國家了嗎？要賴清德 總統出來面對。

刑事局表示，警方接獲檢舉，指「油不得你」疑似利用AI深偽技術合成總統聲音，可能使一般民眾誤認為總統本人發言，因此依法查證。僅建議製作人自行評估是否先行調整或下架，並未強迫下架，未限制人身自由或表達意見的權利；後續將釐清影片使用AI合成聲音是否涉不法。

韋淳祐還原，昨下午3時許，父親告知有兩名刑事局員警到家中拜訪，他隨後透過電話與警方交談。員警先確認影片是否由他製作，他表示影片由「風向株式會社」團隊製作，團隊未匿名；警方接著詢問是否願意將影片下架，他反問是誰希望下架，但未獲回覆。

韋淳祐表示，影片內容聚焦團隊所稱食安風險及科學論證，片中未提到賴總統或民進黨，主角也不是賴清德；若賴清德或行政院長卓榮泰認為影片造成危害，只要直接告知，團隊就會立即下架，不必以動用警察方式處理。

韋重申，團隊製作影片想強調「苯駢芘」在科學上對人體造成的危害，這是所有科學可以論證的議題，而賴政府的無能也是大家可以看到的，整部影片從未提到賴清德，也未提及民進黨，主角更不是賴總統。

國民黨桃園市議員凌濤痛批，賴政府面對食安問題不思檢討，竟動用警察對付民眾；這種「查水表」的行徑令人錯愕，質疑賴政府在食安議題上掩蓋真相、護航業者，現竟不思改進，要搜查萊爾校長製作人的臉書，甚至希望將影片下架，「台灣什麼時候進入了一個言論審查的國家」？

凌濤說，民眾上凱道陳抗，卻要承受來自賴政府的警政壓力，試圖打壓所有發出聲音的民眾，刑警會突然上門，正是因為該團隊發布了名為「油不得你」的影片，將「苯駢芘」毒油對民眾餐桌健康的影響揭露出來，賴清德被激到，透過刑事局說「聲音太像賴清德總統」要求下架。