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誑婦「卡到陰」性侵39次、還要丈夫迴避 神棍判25年

記者戴永華／宜蘭9日電
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宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性...
宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「補氣」調理，強制性交婦人共39次，惡性重大，法官重判黃男25年。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：宜蘭宮廟黃姓宮主以卡到陰為由，誘騙婦人接受性行為調理。
  • 重點二：法院認定他利用鬼神恐嚇壓制意志，共犯強制性交三十九次。
  • 重點三：宜蘭地院考量惡性重大且未和解，合併判處徒刑二十五年。

宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「過氣、補氣」調理，甚至要求其丈夫帶兒子外出迴避。宜蘭地院審理，認定黃男利用鬼神之說壓制被害人理性思考，涉犯強制性交共39罪，惡性重大且狡辯未和解，一罪一罰，重判黃男25年徒刑。

判決指出，黃男自2015年起在宜蘭頭城鎮開設宮廟供奉王爺，白天從事泥水工、晚間接受信眾問事。被害婦人因長期飽受躁鬱症所苦，且深受宗教迷信影響，經丈夫同事介紹前往問事而結識黃男。黃男見婦人心智脆弱，先是恐嚇她被多隻厲鬼纏身，前世造業「有黑令旗」，若不透過儀式處理恐會危及性命。

2020年初，婦人不慎跌倒導致頸部受傷，再度與丈夫前往求助。黃男竟瞎扯婦人的頭部撞擊導致「靈魂破一個洞」，一般的推拿推拿已無法將氣補足，必須假借王爺旨意，以男女發生性關係的特殊手段才能「過氣、補氣」。

婦人身體疼痛無助而深信不疑，其丈夫起初察覺有異而拒絕，但在妻子不斷哭訴「傷勢是丈夫造成」的心理勒索，及黃男宣稱「夫妻行房會過惡鬼」等恐嚇下，最終無奈妥協。

兩人首次發生性行為時，丈夫被迫帶著兒子外出迴避。自2020年12月至2023年11月期間，黃男陸續在宮廟及婦人住家，違反意願性侵多達39次，假調理之名行侵犯之實。直到婦人因長期承受巨大精神壓力，身心崩潰向警方報案，這起離譜「假神棍、真性侵」案才東窗事發。

黃男在法院審理時矢口否認，辯稱特殊治療有經過夫妻倆仔細考慮並同意；其辯護人甚至指稱，婦人與丈夫已有1年多沒有行房，是婦人自己購買情趣用品，以治療當藉口尋求偷情，屬於自由意志展現。

宜蘭地院合議庭嚴厲駁斥辯詞，強調被害人長期躁鬱就醫，心靈比一般人脆弱，被告利用科學無法印證的鬼神之說，趁人急迫無助時，惡意壓制被害人夫妻的理性思考空間，迫使其做出損己的性交決定，屬於刑法上「違反意願之方法」。

法官痛批黃男利用信眾的無助與信任，為逞私慾敗壞社會風氣，且犯後態度惡劣，至今未與被害人和解，毫無悔意。法院最後針對39次強制性交罪，每罪各處3年6月徒刑，合併定應執行有期徒刑25年。全案仍可上訴。

精華 FAQ

  • 他先以婦人卡到陰、厲鬼纏身等說法恐嚇，再宣稱需靠儀式治療。當婦人身心脆弱又深信宗教迷信時，他便逐步取得信任並持續接近。

  • 合議庭認為，被告以科學無法驗證的鬼神之說，長期壓制被害人與其丈夫的理性判斷，迫使對方在無助與恐懼下同意，屬違反意願的方法。

  • 法院認定黃男共犯強制性交三十九次，每罪各判三年六月，合併定應執行有期徒刑二十五年；主因是惡性重大、狡辯不認罪且至今未與被害人和解。

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