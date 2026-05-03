我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

卓榮泰促護理執照考題降難度 公會反對「放水…臨床能用嗎？」

記者林琮恩／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰2日出席南丁格爾頒獎典禮，致詞時強調，南丁格爾精神中無私奉獻的愛心...
行政院長卓榮泰2日出席南丁格爾頒獎典禮，致詞時強調，南丁格爾精神中無私奉獻的愛心，以及護理專業與科學化。(記者黃義書／攝影)

行政院長卓榮泰昨天出席第15屆南丁格爾頒獎典禮時，針對護理人力議題提出解方。他說，已要求考試院、考選部題目別出太難，甚至可拿考古題來考，盼更多年輕畢業生通過考試，投入護理工作。對此，護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，全聯會「當然不支持題目變簡單」，以放水方式讓人考上執照，到臨床能用嗎？質疑考題難度減輕，也可能危及病人安全。

卓榮泰指出，政府將曾各方面補充人力，盼讓醫院、診所、機構均能永續運作，照顧更多民眾，他二度請考試院院長「題目不要出太難，拿考古題出來也沒關係，不要考專門技術」，盼年輕護理科系學生，完成學業後，盡快經由考試進入職場，政府雖已增加護理執照考試次數，但他認為，關鍵是題目結構及考題內容，去年通過執照考試人數為8009人，比率還需提升。

「必須澄清，當初增考試，是希望增加考試機會，但並未將考題難度降低。」陳麗琴指出，近期護理執照考試每年舉辦頻率從1次增加為2次，題目數量從80題改為50題，這是經過考選部與護理界出題委員討論，取消記憶性、反射性題目，將考題專注於「核心職能」，目的是讓考照及格的護理人員，可與臨床工作接軌，如此調整，才不會發生考試內容與臨床實務不同的窘境。

陳麗琴指出，不希望外界誤會護理考照放水，強調「題目沒有變簡單，反而是調整為個符合臨床核心職能情況」，且全聯會並不支持題目變簡單，若放水讓人考上執照，對病人安全也是種危害，「一定要找到，真的能在職場上勝任、獨立作業的護理人員。」

卓榮泰還提到，護理師節與母親節鄰近，是因為護理人員就像母親一樣。陳麗琴說，要讓護理人員發揮專業、提供服務的前提，「照顧別人之前，要先被照顧好」，護理界多年來提倡，從人才培育、正向職場營造、合理薪資架構等，讓護理人員安心留在職場，護理人員被照顧好，就不必擔心危害，或負荷太高讓工作、生活不能平衡，自然會願意留下工作。

卓榮泰

上一則

開口堤成破口 光復鄉洪災遺屬控水利署「太空包僅加高1公尺」

下一則

賴喊馬鈴薯「一顆顆驗」 盧秀燕：乾脆別進口

延伸閱讀

柯文哲深夜赴醫院電人？衛福部長怒批「不良示範」

柯文哲深夜赴醫院電人？衛福部長怒批「不良示範」
AB 2497提案倡議物理治療師擴權 衝擊醫界

AB 2497提案倡議物理治療師擴權 衝擊醫界
「樂活」才會善終...讓病人的生命有意義 蔡兆勳：須充分給予愛與關懷

「樂活」才會善終...讓病人的生命有意義 蔡兆勳：須充分給予愛與關懷
ChatGPT解東京、京都大學考題 分數超越真人榜首

ChatGPT解東京、京都大學考題 分數超越真人榜首

熱門新聞

中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23
陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，最後1批28輛昨（26）日運抵台北港，今日凌晨由民間拖板車運往接裝部隊。圖/讀者陳國銘提供

美最後一批28輛M1A2T戰車昨抵台 今凌晨啟動交運接裝

2026-04-26 15:51

超人氣

更多 >
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」