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⽣策中⼼攜⼿北市府、全台13所醫學系 從⾼中起打造醫療科技⼈才新⽣態

記者謝柏宏／即時報導
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教育部指導，⽣策中⼼攜⼿臺北市政府教育局及全國13所醫學系共同推動的第五屆「全國⾼中醫療科技創意競賽」，近⽇於臺⼤醫院國際會議中⼼舉⾏頒獎典禮。本屆競賽吸引全台 114所⾼中、269組團隊 投入，五年累計參與已突破 170所⾼中、1,400組團隊、近5,000名學⽣，正式躍升為全國指標性醫療科技⼈才培育平台。

本競賽以「醫療科技探索 × 臨床技能實作 × 創意提案」三階段設計，從知識、技術到應⽤層層推進，全⾯評估⾼中⽣團隊的科技構想完整性與落地可⾏性，並培養跨域整合與創新思維。

本屆「特優學校獎」由 師⼤附中、北⼀女中、中⼭女⾼、靜⼼⾼中、麗⼭⾼中 以總積分最⾼榮獲；競賽項⽬共產出 80組獲獎團隊，分布於臺北市、新北市、桃園市、新⽵縣、新⽵市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、⾼雄市、屏東縣等 13個縣市，展現全台⾼中⽣對醫療科技議題的⾼度投入。

今年⾦獎作品最⼤亮點，是學⽣將⽣活中的細微觀察，轉化為具臨床價值的應⽤構想：其中靜⼼⾼中的「醫命勿呼 V-Track」，從建立鼾聲資料庫切入，發展睡眠呼吸中⽌症檢測與居家監測構想，補⾜現⾏就醫流程中的居家盲點。

師⼤附中的「步態分析鞋墊」，則是結合感測器與AI分析步態變化，作為跌倒、肌少症、退化性疾病的健康預警依據。兩件作品都展現了⾼中⽣「從⽣活問題出發、⽤科技回應健康需求」的成熟視野。

臺北市長蔣萬安出席致詞時表⽰，臺北市政府持續推動教育與醫療的跨域整合，將「台灣醫療科技展」觀展體驗、臨床技能訓練及創意競賽串接為⼀條完整的學習歷程，讓學⽣不只是「想像醫療」，⽽是真正能夠「走進醫療現場、理解真實需求、提出創新解⽅」。

⾯對⾼齡化社會與醫療科技的快速演進，他強調，臺北市將持續扮演平台⾓⾊，串聯中央資源與全國醫學系的專業⼒量，打造⼀個「從⾼中起點」的醫療科技⼈才⽣態系。

蔣萬安進⼀步指出，過去幾年在各界⽀持下，本競賽已從⼀場活動，發展為具規模與影響⼒的⼈才培育平台，並開始對各⼤學醫學系招⽣產⽣實質影響。他指出：「我們觀察到，參與過臨床技能訓練教室的學⽣，對醫療的理解更具體、志向更清晰，選擇醫學系的動機更強，入學後的適應與投入度也明顯不同。這不只是活動，⽽是正在改變醫學⼈才來源結構的入⼝。」

另外，針對多數⾼中⽣對醫學職涯的認識仍停留在想像階段，缺乏真實接觸臨床、理解醫療本質的機會，⽣策會⾃五年前於台灣醫療科技展⾸創「臨床技能訓練教室」，正是為了補上升學選擇前的這⼀關鍵缺⼝。今年將迎來重⼤升級，包括規模擴⼤⾄約1.5倍，臨床實作體驗項⽬增加⾄ 20項以上。在設計典範轉移方面，也從「單⼀技能操作」走向「疾病解決⽅案導向」的系統化體驗。

換⾔之，學⽣不再只是練習⼀項技術，⽽是如同陪伴⼀位病⼈，完整經歷從診斷、決策到治療的醫療歷程，理解臨床思考的整體邏輯。主辦單位強調，要建立⼀套兼具教育深度與代表性的臨床體驗架構，必須仰賴各醫學院共同參與。未來將朝兩⼤⽅向推進：一，建立標準化臨床實作體驗流程，讓平台從活動升級為具制度性的醫療⼈才培育機制；二，整合各醫學系師資、教材與模擬設備，使體驗品質達到「教學等級」，⽽非僅⽌於展⽰。

最後蔣萬安在致詞尾聲表⽰，醫療的品質，最終取決於「⼈」。⽽⼈才的培養，必須從更早開始。「台灣醫療的未來，不是從醫學院開始，⽽是從⾼中⽣第⼀次真正接觸臨床的那⼀刻開始。」

教育部

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