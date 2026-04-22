新聞眼／發芽馬鈴薯強勢叩關 處處隱藏食安魔鬼

美方貿易障礙報告揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，放寬美國進口的發芽馬鈴薯，芽片龍葵鹼容許值放寬為200ppm，衛福部棄守「零容忍」防線。（圖／123RF）

台美貿易協定放寬美國進口的發芽馬鈴薯，芽片龍葵鹼容許值放寬為200ppm，衛福部棄守「零容忍」防線已經夠誇張，農業部 更宣稱日本 也採類似作法，但立即被藍委打臉；事實上日本法律是嚴禁馬鈴薯進入鮮食市場，發芽馬鈴薯也只有極窄通道直接進入洋芋片大廠，農業部說比照日本，連半套都沒學到。

近來爆發美國進口馬鈴薯爭議，賴政府宣布放寬加工用發芽馬鈴薯進口規定，允許長出芽體的馬鈴薯輸入，引發民眾對龍葵鹼中毒風險及食安把關的疑慮。農業部強調這些發芽馬鈴薯為加工專用，會經邊境檢疫、發芽抑制劑處理及市場抽驗，若發霉嚴重將整批銷毀。

衛福部也加入背書，稱此舉並非完全棄守，如果美方馬鈴薯整批腐爛發芽，台方仍可要求退運；但如果只是局部腐爛、發芽，則不必退運，仍可處理後加工販售。但衛福部從零容忍放寬到200ppm，即使不是完全棄守，這種防線已形同虛設，坊間馬鈴薯加工品還有人敢吃嗎？

民眾的疑慮很簡單，因為會擔心帶有毒素的發芽馬鈴薯流入市場或製成薯條等加工食品。科學驗證發芽馬鈴薯會產生龍葵鹼與卡茄鹼天然毒素，即便是挖除芽眼、高溫烘烤、烹煮、油炸都無法去除，成人攝取過多可能導致中毒，嚴重者有生命危險，孩童更不用說。

這些天然毒素如此頑強，在衛福部放寬容許值後，農業部馬上提出邊境檢疫、發芽抑制劑處理及市場抽驗，但到底有無嚴謹配套，還是未知數，衛福部稱還得「發霉嚴重」才得以整批銷毀，但所謂發霉嚴重是誰來認定？難道發霉不夠嚴重就放行？到底最後是流入鮮食市場或加工廠又能夠確實掌握？

美豬叩關多年受阻，經台美多次談判，蔡英文政府宣布基於國際標準及地緣政治考量開放萊豬進口，但仍守住一道防線，市面含萊克多巴胺的豬肉豬肉加工品依規定須標示產地，讓消費者可依此識別，算是保留消費者最後的選擇權；但放寬發芽馬鈴薯若流入市場或變身加工食品，消費者還保有選擇權嗎？

衛福部棄守零容忍防線，農業部則一退再退。以前規定若進口馬鈴薯有發芽情況需整批退運，但在台美對等貿易協定後，最新說法已從「發霉嚴重將整批銷毀」悄悄改成「僅需單顆剔除」，無視馬鈴薯有一顆發芽，代表儲存環境不當，同批次馬鈴薯發芽可能性極高的風險，農業部竟稱這種作法與國際間類似，日本也是如此。

農業部若真要學日本，就要學整套。藍委邱鎮軍說明日本的實際作法，進口馬鈴薯在日本沒機會見到太陽，更沒機會流向民眾菜籃，日本只開一條極窄的縫給洋芋片大廠，即使進工廠，只要芽長超過0.5 公分就會整個丟掉，更須在廠內焚化處置，龍葵鹼毒素根本沒機會擴散至外界。

反觀台灣防線鬆散，馬鈴薯進口後到底進鮮食市場或加工廠，根本沒有嚴謹管控機制。在檢疫放寬之後，難保被抓到發芽就轉進加工，沒被抓到就進鮮食場的可能性；官員說如果發霉不夠嚴重，只要單顆丟棄，而非整批退運，甚至還有龍葵鹼200ppm容許值護體，更無焚化銷毀處置規範，細節裡藏太多魔鬼了。

農業部說要比照日本，試問敢跟進日本進口馬鈴薯不進鮮食市場，只要芽長超過0.5公分就不允許輸入嗎？