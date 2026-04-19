台人工生殖將納單身、女同志伴侶 「去父留子」或成新家庭型態

「人工生殖法」再度修法，未來單身女性、女同性配偶可望納入人工生殖適用對象，估計借精需求量將增8倍，恐現一波「缺精荒」。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

歷經近20年，「人工生殖法」再度修法，未來單身女性、女同性配偶可望納入人工生殖適用對象，不孕治療專家預估，修法通過後，台灣每年借精女性約達2500人，借精需求量將增8倍，恐現一波「缺精荒」；此外，「去父留子」恐成為新家庭型態，專家指這不只是醫療議題，更牽動著家庭結構與兒童發展。

30歲王先生（化名）為普通上班族，去年捐精，拿到8000元（台幣，下同，約250美元）營養金，他坦言，主要為了錢，一生只能捐一次，除了做好事，還可檢驗精子品質、有無遺傳性疾病及傳染性疾病，等於是另類的健康檢查。

台灣捐精人數始終偏低，多數捐精者集中在20多歲至30歲之間，以學生族群與年輕上班族居多，大部分是為了賺取「零用金」。不孕症治療權威教授曾啟瑞表示，實務上接觸到的捐精個案幾乎都是為了金錢報酬而來，抱持熱心助人、公益動機者反而是少數。

曾啟瑞表示，「人工生殖法」修法通過後，直接受益對象共兩大族群，一為52萬名正面臨懷孕生理時鐘壓力的35至44歲單身女性，另一為近萬對的女同伴侶。如依過往台灣生育意願調查及國際上單身女性採用人工生殖的行動轉換率計算，潛在具備立即性借精需求人數約2萬4500人，預估每年一成（2450人）嘗試借精生子。

據統計，近年來全台一年共5萬多件不孕症異性夫妻案例，其中300、400例借精，曾啟瑞表示，待新法上路後，精子需求量暴增，如以每年2450名女性倚賴捐精生育，粗估借精年需求量大幅增加8倍，「需求一旦出現，供給若跟不上，將成為制度瓶頸」。

人工生殖技術進步與法規鬆綁，台灣可能將單身女性與女同志 伴侶納入人工生殖適用對象，透過捐精生育，屆時「去父留子」恐將成為新家庭型態。專家指出，這不只是醫療議題，更牽動著家庭結構與兒童發展，關鍵並非「有沒有父親」，而是家庭功能是否健全。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，修法通過後，現有「父母雙親」為核心的家庭模式將逐漸轉向多元形式。「父職的本質是功能，而不是性別。」許正典認為，欲透過捐精受孕生子者應先檢視主要照顧者的心理健康，以及整個支持系統是否完成，包括具備穩定的情緒調適能力、育兒資源、經濟能力；此外，孩子在成長過程中，也需有可補足父職功能的親屬、師長等角色，適時介入。