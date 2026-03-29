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如何架監視器免爭議？律師：拍自己產權所及 防盜也別對別人門窗

記者游明煌／基隆即時報導
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如何架監視器免爭議？律師：拍自己產權所及防盜也別對別人門窗。（記者游明煌／攝影）
如何架監視器免爭議？律師：拍自己產權所及防盜也別對別人門窗。（記者游明煌／攝影）

集合式住宅住戶緊密相鄰，現在個人或商家架設的監視器很多，但怎麼裝也是大學問，「鏡頭對著哪裡是重要關鍵」。律師林富貴建議民眾裝監視器的原則，架設個人監視器，監看的範圍僅限於個人所有權所及者為限，不得針對個人以外之公共空間，縱使為了防盜也應調整角度，僅能向內拍攝自己大門等空間，不得對準他人門窗拍攝。

林富貴說，個人所架設之監視器，除針對自家環境外，不得對準鄰居及其他公眾出入場所，但該場所除有社會正常生活習慣所允許外，不在此限。

林富貴建議民眾裝監視器的原則，架設個人監視器，監看的範圍僅限於個人所有權所及者為限，不得針對個人以外之公共空間，縱使為了防盜也應調整角度，僅能向內拍攝自己大門等空間，不得對外拍攝公共場所。

貼上「監視攝影中就沒事嗎？」林富貴表示，如果貼出告示警告行人等預定免責條款，該條款必須要雙方意思表示一致，且不得違反公共秩序及善良風俗，更不得違反誠實信用原則，但該警示條款既未經公共同意，且顯然剝奪民眾隱私權，應屬違反誠信原則而無效。另拍攝公共場所，除非具有正當性，否則難與特定或者不特定人士溝通協議。

狗仔跟檢舉達人很多人恨得牙癢癢，林富貴說，他們是針對特定人而拍攝，雖其手段可議，但未侵害他人權益不會觸法，但以亂丟垃圾為例，架設監視器除違法者入鏡，無辜民眾亦被拍攝，除有社會生活習慣允許外，亦即合理的隱私期待，就會觸法。

簡單說，社區架個人監視器避免爭議原則，就是拍攝範圍以個人所有產權所及者為限，角度鏡頭對內拍攝自己大門空間，而鏡頭不能對準他人私有領域的門窗，如果位置在公共空間則需經管委會同意且限公共動線。

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