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教師心累湧現退場潮 新血難補缺口

記者楊惠琪／台北22日電
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近年不僅資深教師加速退休，中生代教師離職人數也逐步攀升，新生代加入的意願低，讓校園師資荒愈來愈嚴重。示意圖，非新聞當事人。(記者杜建重／攝影)
近年不僅資深教師加速退休，中生代教師離職人數也逐步攀升，新生代加入的意願低，讓校園師資荒愈來愈嚴重。示意圖，非新聞當事人。(記者杜建重／攝影)

教師退場潮已開始席捲校園。近年不僅資深教師加速退休，中生代教師離職人數也逐步攀升，教師甄試報考人數卻逐年下滑。資深戰力流失、新血補充不足，校園正面臨一場前所未見的師資動盪。學者直言，教學現場持續高壓，會有愈來愈多教師心累撤退。

根據教育部「師資培育統計年報」統計，2024學年度公立高中以下學校及幼兒園教師「離職、退休與留職停薪」人數達5024人，5年來增加2700多人，總量幾乎翻倍。令人憂心的是，2024學年度教師離職人數達262人，近5年新高。

其中又以國中小教師離職人數最多，高中教師亦有逐年增加的趨勢。年齡分布來看，則是以40至50歲的中生代教師流失最為明顯，共有逾百名中小學教師離職。

國內教師退場潮升溫，全球也出現相同趨勢。根據經濟合作暨發展組織（OECD）「教育概覽2025」指出，師資短缺已成多國共同面臨的教育危機，教育體系普遍出現教師高齡化與流失率攀升的雙重壓力。報告中也提到，教師待遇停滯、行政負擔沉重、工作量過大以及職涯發展有限，是教師辭職的主因，與台灣基層教師長期反映行政減量成效有限、薪資調幅追不上通膨等問題相似。

為補足師資缺口，已有超過半數OECD國家建立「第二職涯教師」轉任機制，允許具專業背景者在教學實務中同步完成培訓，並透過採計原職業年資等方式提高誘因。

虎尾科大語言中心專任教授王文仁指出，這波資深教師離開教職，本質上是一種「心累的撤退」。當教師從受人尊重的專業者，變成動輒得咎、隨時要面對投訴與各種防禦性行政的角色，教育的使命感很容易被消磨。

他表示，近年退休人數大幅增加，反映了教師群體的「停損心理」。不少教師寧可「領少一點、走早一點」，也不願長期處在高壓環境。他也批評，政府若只增加師資培育名額，就像在漏水的桶子裡加水，無法真正解決問題。

興大附中前校長陳勇延也說，近年資深教師離開教職，最大主因是對學生輔導與管教的無力感。政府應重新檢討師資培育與校園制度設計，從人力規畫與教育制度層面提出長期對策。

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