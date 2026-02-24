黑白集／「陽光女子合唱團」勝「功夫」 好片不需政府豢養

「陽光女子合唱團」票房破6億台幣，創台灣影史紀錄。(圖／壹壹喜喜電影提供)

春節 國片票房，「陽光女子合唱團」異軍突起，打破「海角七號」創下高懸了18年的紀錄，狂攬6億多元(台幣，下同)票房。而號稱成本3億、由九把刀執導的「功夫」，票房則遠不如預期，可說幾家歡樂幾家愁。

諷刺的是，與功夫相比，陽光女子合唱團雖贏得票房與口碑，所獲之政府支持卻差遠了。例如國片輔導金，功夫拿了3500萬元，陽光女子合唱團則僅其三分之一。陽光女子合唱團並無文策院、國發基金投資，功夫則獲投資超過1億元，差距有如雲泥。

政府投資補助影視作品，雖是鼓勵高於獲利；但九把刀也是掌握豐厚資源的票房導演，何須政府錦上添花？國發基金投資超過百部影視作品，功夫補助金額就是其中之最。補助與投資標準為何，令人不解。

答案應該在政治。製作團隊政治背景是否強大、故事題材是否政治正確，更能贏得補助。剛在文化部「大航海計畫」拿到7000萬鉅額補助的電影「甘露水」，就是前民進黨 立委姚文智的公司製作。可見，在大缺電、大罷免 都挺綠不遺餘力的九把刀，獲上億投資補助，即不令人意外。

但也因為如此，陽光女子合唱團跳脫框架，好評如潮，更別具意義。好的故事，不需要政治正確，不需要背景雄厚，更不需要政府豢養，就能打動人心。藝術為政治服務，仍舊只是政治。(轉載自聯合報)