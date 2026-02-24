我的頻道

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

黑白集／「陽光女子合唱團」勝「功夫」 好片不需政府豢養

黑白集
「陽光女子合唱團」票房破6億台幣，創台灣影史紀錄。(圖／壹壹喜喜電影提供)
「陽光女子合唱團」票房破6億台幣，創台灣影史紀錄。(圖／壹壹喜喜電影提供)

春節國片票房，「陽光女子合唱團」異軍突起，打破「海角七號」創下高懸了18年的紀錄，狂攬6億多元(台幣，下同)票房。而號稱成本3億、由九把刀執導的「功夫」，票房則遠不如預期，可說幾家歡樂幾家愁。

諷刺的是，與功夫相比，陽光女子合唱團雖贏得票房與口碑，所獲之政府支持卻差遠了。例如國片輔導金，功夫拿了3500萬元，陽光女子合唱團則僅其三分之一。陽光女子合唱團並無文策院、國發基金投資，功夫則獲投資超過1億元，差距有如雲泥。

政府投資補助影視作品，雖是鼓勵高於獲利；但九把刀也是掌握豐厚資源的票房導演，何須政府錦上添花？國發基金投資超過百部影視作品，功夫補助金額就是其中之最。補助與投資標準為何，令人不解。

答案應該在政治。製作團隊政治背景是否強大、故事題材是否政治正確，更能贏得補助。剛在文化部「大航海計畫」拿到7000萬鉅額補助的電影「甘露水」，就是前民進黨立委姚文智的公司製作。可見，在大缺電、大罷免都挺綠不遺餘力的九把刀，獲上億投資補助，即不令人意外。

但也因為如此，陽光女子合唱團跳脫框架，好評如潮，更別具意義。好的故事，不需要政治正確，不需要背景雄厚，更不需要政府豢養，就能打動人心。藝術為政治服務，仍舊只是政治。(轉載自聯合報)

海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

