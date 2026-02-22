我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

違和美感 81歲男志工擅縫芭比服 被當論文題材

記者林媛玲／新北22日電
林映松縫製芭比娃娃織衣20多年，退休後找到生活的重心與樂趣。（記者林媛玲／攝影）
林映松縫製芭比娃娃織衣20多年，退休後找到生活的重心與樂趣。（記者林媛玲／攝影）

高齡81歲的林映松是泰山娃娃產業文化館志工，他年幼時家裡兄弟多，自己衣服穿破了，媽媽沒時間就教他自己縫衣服，從小練就一手針線絕活，當導覽員後成為芭比娃娃織衣高手，呈現出違和的美感，作品除了典藏也會展示及義賣助弱勢。

台灣代工年代，全球知名玩具大廠「Mattel」在泰山設廠，早期芭比娃娃從生產到包裝出口全在泰山完成。林映松每個周末都與妻子到文化館當導覽員，提及縫製芭比娃娃的機緣，他表示，從小就拿針線，甚至當兵時期同袍軍服破了，也是他親手縫製。

林映松從汽車公司退休開始他的芭比娃娃織衣生涯，為了入門學縫製娃衣，他參加輔仁大學老師針線課程，花很多工夫仔細研究，他覺得最困難部分是芭比娃娃衣服的細緻度。他戴上老花眼鏡一點都不受限，只要耐心及專注就可完成。

20多年來，完成一件件芭比娃娃織衣讓林映松很有成就感，西式禮服、中式旗袍、客家服、軍服、甚至連日本和服都有。有學生還將他縫製芭比娃娃的奇遇當研究所論文題材，他與有榮焉。

他過去學織衣時，學員30個人只有他是男性，妻子一起參加課程，每當別人懷疑芭比娃娃不是他做的，他都一笑置之，只要自己知道就好，「 反正平常無聊沒事，就一直縫下去。」

日前林映松獲新北優良志工耆心獎，社會局表示，林映松不僅在館內提供專業導覽，更藉由娃衣帶孩子和長輩看故事，傳遞芭比娃娃的自信與追夢精神。

世報陪您半世紀

芭比 退休 日本

上一則

越南女生遊台中錢包留單車 台人路不拾遺讓她手舞足蹈

下一則

新聞評論／賴清德放下權力傲慢 比與五院院長茶敘更重要

延伸閱讀

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處
女兒書（五八）

女兒書（五八）
學術亂象 台國科會當自省

學術亂象 台國科會當自省
中國整治學術不端 標榜「無痕撤稿」成為生意

中國整治學術不端 標榜「無痕撤稿」成為生意

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我