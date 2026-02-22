違和美感 81歲男志工擅縫芭比服 被當論文題材

林映松縫製芭比娃娃織衣20多年，退休後找到生活的重心與樂趣。（記者林媛玲／攝影）

高齡81歲的林映松是泰山娃娃產業文化館志工，他年幼時家裡兄弟多，自己衣服穿破了，媽媽沒時間就教他自己縫衣服，從小練就一手針線絕活，當導覽員後成為芭比 娃娃織衣高手，呈現出違和的美感，作品除了典藏也會展示及義賣助弱勢。

台灣代工年代，全球知名玩具大廠「Mattel」在泰山設廠，早期芭比娃娃從生產到包裝出口全在泰山完成。林映松每個周末都與妻子到文化館當導覽員，提及縫製芭比娃娃的機緣，他表示，從小就拿針線，甚至當兵時期同袍軍服破了，也是他親手縫製。

林映松從汽車公司退休 開始他的芭比娃娃織衣生涯，為了入門學縫製娃衣，他參加輔仁大學老師針線課程，花很多工夫仔細研究，他覺得最困難部分是芭比娃娃衣服的細緻度。他戴上老花眼鏡一點都不受限，只要耐心及專注就可完成。

20多年來，完成一件件芭比娃娃織衣讓林映松很有成就感，西式禮服、中式旗袍、客家服、軍服、甚至連日本 和服都有。有學生還將他縫製芭比娃娃的奇遇當研究所論文題材，他與有榮焉。

他過去學織衣時，學員30個人只有他是男性，妻子一起參加課程，每當別人懷疑芭比娃娃不是他做的，他都一笑置之，只要自己知道就好，「 反正平常無聊沒事，就一直縫下去。」

日前林映松獲新北優良志工耆心獎，社會局表示，林映松不僅在館內提供專業導覽，更藉由娃衣帶孩子和長輩看故事，傳遞芭比娃娃的自信與追夢精神。