我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

長者臥床沒人顧 里長用這招逼海外子女回家

記者鄭朝陽／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
孤老、 孤獨死問題愈來愈多。新聞示意圖。與當事人無關。(本報資料照片)
孤老、 孤獨死問題愈來愈多。新聞示意圖。與當事人無關。(本報資料照片)

「天邊孝子，我看太多了。」台北市大安區成功國宅所在的群英里里長石忠勝，20幾年里長任期裡，見過長者孤獨離世的例子多不勝數，他們的兒女多在「天邊」，要不是有高價房產可繼承，或將被提告遺棄父母，要這些兒女回台灣一趟難上加難，連父母的告別式都只用錄影表達追思。

石忠勝印象深刻的是一名80幾歲老婦人，她常沒穿褲子就出家門隨地便溺，健康也愈來愈糟。石忠勝找到老婦女兒在南部有戶籍，一查結果是女兒借友人寄戶籍，實際住在美國。

當年9月，石忠勝透過電郵通知老婦女兒快回台灣照料媽媽，言明「她行為怪異且來日無多」，近三個月過去毫無下文。石忠勝再發電郵催促，並警告「若不返台，將提告你遺棄老母，連價值2000多萬台幣的房產都繼承不了」，女兒終於在11月趕回。

社區的老王有三個孩子，老大是博士畢業的美國教授，老二在大陸經商，小女兒也不在台灣，平時無人聞問。老王考慮節稅，早就把房產過戶給老大，年邁後常臥床，家裡髒臭，狀況很糟，里長石忠勝聯絡老大回來照料，老大推給弟弟，彼此相持不下，也靠里長「恐嚇」要檢舉遺棄，老王才被送往安養院。

石忠勝說，里內有3000多戶，長者占逾三分之一，見過太多兒女都在國外的例子，有些長者告別式只剩少數親友，國外的兒女只播放影片追思。他們無力照顧台灣的長輩，加上長年定居海外、親情疏離，有的甚至父母親還在，兒女就喊要分產，住國外的兒女急著分產拿錢，住台灣的兒女不想賣屋而手足打分產官司。

「人老了，房產別急著給孩子，要預做規畫維護老後的尊嚴。」石忠勝感慨，這幾年台北房產價值飆升，要不是還有這點誘因，恐怕對天邊孝子一點回台的誘因都沒有，奉勸長者要多為自己老後生活著想。

世報陪您半世紀

上一則

新聞評論／賴清德放下權力傲慢 比與五院院長茶敘更重要

下一則

川普再提台灣偷走美晶片產業 學者：現況變得更複雜

延伸閱讀

開業半世紀的華埠寶榮行食品中心 應節年貨上市送禮自用兩相宜

開業半世紀的華埠寶榮行食品中心 應節年貨上市送禮自用兩相宜
2/27 企業主退出規劃講座 事業交接與財富自由

2/27 企業主退出規劃講座 事業交接與財富自由
艾普斯坦電郵扯出中國政商網絡 英前王子安德魯與習近平交往甚密

艾普斯坦電郵扯出中國政商網絡 英前王子安德魯與習近平交往甚密
95後網文作家連載7個月 靠1本書替父母還清百萬債

95後網文作家連載7個月 靠1本書替父母還清百萬債

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我