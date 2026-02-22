長者臥床沒人顧 里長用這招逼海外子女回家

孤老、 孤獨死問題愈來愈多。新聞示意圖。與當事人無關。(本報資料照片)

「天邊孝子，我看太多了。」台北市大安區成功國宅所在的群英里里長石忠勝，20幾年里長任期裡，見過長者孤獨離世的例子多不勝數，他們的兒女多在「天邊」，要不是有高價房產可繼承，或將被提告遺棄父母，要這些兒女回台灣一趟難上加難，連父母的告別式都只用錄影表達追思。

石忠勝印象深刻的是一名80幾歲老婦人，她常沒穿褲子就出家門隨地便溺，健康也愈來愈糟。石忠勝找到老婦女兒在南部有戶籍，一查結果是女兒借友人寄戶籍，實際住在美國。

當年9月，石忠勝透過電郵通知老婦女兒快回台灣照料媽媽，言明「她行為怪異且來日無多」，近三個月過去毫無下文。石忠勝再發電郵催促，並警告「若不返台，將提告你遺棄老母，連價值2000多萬台幣的房產都繼承不了」，女兒終於在11月趕回。

社區的老王有三個孩子，老大是博士畢業的美國教授，老二在大陸經商，小女兒也不在台灣，平時無人聞問。老王考慮節稅，早就把房產過戶給老大，年邁後常臥床，家裡髒臭，狀況很糟，里長石忠勝聯絡老大回來照料，老大推給弟弟，彼此相持不下，也靠里長「恐嚇」要檢舉遺棄，老王才被送往安養院。

石忠勝說，里內有3000多戶，長者占逾三分之一，見過太多兒女都在國外的例子，有些長者告別式只剩少數親友，國外的兒女只播放影片追思。他們無力照顧台灣的長輩，加上長年定居海外、親情疏離，有的甚至父母親還在，兒女就喊要分產，住國外的兒女急著分產拿錢，住台灣的兒女不想賣屋而手足打分產官司。

「人老了，房產別急著給孩子，要預做規畫維護老後的尊嚴。」石忠勝感慨，這幾年台北房產價值飆升，要不是還有這點誘因，恐怕對天邊孝子一點回台的誘因都沒有，奉勸長者要多為自己老後生活著想。