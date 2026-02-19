無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

吃到無籽水果，常讓人感覺口感更順暢。究竟水果為何會無籽？台灣農業部 農糧署介紹，主要原因包括雜交育種、生長調節或氣候環境影響，但其成分與一般水果相同。

無籽水果讓消費者能更方便享用水果的美味。根據農糧署說明，無籽水果一般指「無種籽」或「種籽未發育成熟」的水果，常見原因有以下3種。

首先是雜交育種，也就是挑選原本種子較少的品種，再透過育種改良強化特性，以穩定產出無籽果實，常見於桶柑、芭樂等水果。

其次是透過生長調節，應用植物性荷爾蒙（生長調節劑），例如以GA（激勃素）處理葡萄花穗及果穗，使其形成無籽葡萄。

至於鳳梨其實原本有籽，通常藏在果肉與果皮交界處，呈現黑色或深褐色小點。不過，經由農業育種與栽培技術改良，讓鳳梨不必經授粉受精也能結果，如今市售鳳梨幾乎都不含種籽。

此外，氣候環境也是讓水果變成無種籽的因素之一。若果樹開花期間遇到高溫、多雨等氣候影響授粉，可能導致種籽數量較少甚至無籽，通常產量也較為稀少；市售的無籽木瓜就是明顯例子。

農糧署表示，無論是哪一種無籽水果，其成分都與一般水果相同，並未經過基因改造，也不會危害人體，可以安心食用。