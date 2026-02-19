我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

中央社台北專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

吃到無籽水果，常讓人感覺口感更順暢。究竟水果為何會無籽？台灣農業部農糧署介紹，主要原因包括雜交育種、生長調節或氣候環境影響，但其成分與一般水果相同。

無籽水果讓消費者能更方便享用水果的美味。根據農糧署說明，無籽水果一般指「無種籽」或「種籽未發育成熟」的水果，常見原因有以下3種。

首先是雜交育種，也就是挑選原本種子較少的品種，再透過育種改良強化特性，以穩定產出無籽果實，常見於桶柑、芭樂等水果。

其次是透過生長調節，應用植物性荷爾蒙（生長調節劑），例如以GA（激勃素）處理葡萄花穗及果穗，使其形成無籽葡萄。

至於鳳梨其實原本有籽，通常藏在果肉與果皮交界處，呈現黑色或深褐色小點。不過，經由農業育種與栽培技術改良，讓鳳梨不必經授粉受精也能結果，如今市售鳳梨幾乎都不含種籽。

此外，氣候環境也是讓水果變成無種籽的因素之一。若果樹開花期間遇到高溫、多雨等氣候影響授粉，可能導致種籽數量較少甚至無籽，通常產量也較為稀少；市售的無籽木瓜就是明顯例子。

農糧署表示，無論是哪一種無籽水果，其成分都與一般水果相同，並未經過基因改造，也不會危害人體，可以安心食用。

世報陪您半世紀

農業部

上一則

卓榮泰探視陳光復 高雄榮總：狀況改善將協助復健

延伸閱讀

烤雞加工廠疑細菌超標 好市多再被告

烤雞加工廠疑細菌超標 好市多再被告
兒少「妝」成熟／近五成小學生化妝 卻缺乏產品辨識能力

兒少「妝」成熟／近五成小學生化妝 卻缺乏產品辨識能力
爾灣超市地上現「毒鈔」 2員工撿起後不適送醫

爾灣超市地上現「毒鈔」 2員工撿起後不適送醫
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導
「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾