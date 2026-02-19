紅白小湯圓PK印尼椰絲球 桃市副市長與移工媽咪「甜點外交」

我的頻道

記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（右二）每年農曆新年期間都會找一天陪同在桃園的移工一起團聚，今年大年初二他到平鎮母嬰庇護中心與移工媽咪們話家常，一起準備團圓飯，發紅包。（取材自蘇俊賓臉書）
桃園市副市長蘇俊賓（右二）每年農曆新年期間都會找一天陪同在桃園的移工一起團聚，今年大年初二他到平鎮母嬰庇護中心與移工媽咪們話家常，一起準備團圓飯，發紅包。（取材自蘇俊賓臉書）

台灣桃園市副市長蘇俊賓每年農曆新年都會找天陪同桃園的移工一起過年，今年大年初二前往平鎮庇護中心與移工媽咪製作台灣特有的紅白小湯圓與印尼椰絲球，透過手作料理溫暖遠在異鄉的移工。蘇俊賓強調，桃園現有13.5萬名移工，市府將持續優化安置與母嬰照顧，讓這群建設功臣在桃園感受家的溫度。

大年初二，是台灣人回娘家團圓的日子，對遠從海外赴台工作的移工而言，卻少了親人相伴的溫暖，桃園市副市長蘇俊賓每年定在春節期間撥空與移工朋友相聚，把這份關懷變成彼此之間的新春約定；今年他前往移工母嬰庇護中心，以溫馨的「甜點外交」，陪伴大家迎接新年。

蘇俊賓表示，桃園目前有13萬5000名移工參與城市建設與產業發展，是推動城市前行的重要力量，市府希望移工朋友在台灣工作的日子，也能把桃園當成第二個家，隨著人數逐年增加，移工在特殊處境下的照顧需求也同步提升。

根據市府勞動局統計，協助安置人數從2023年126人增加至2025年208人，多數為勞資爭議、重大傷害或懷孕期間無法獲得妥善照顧者，市府透過安置空間與社會資源，提供她們一段安心過渡的時間。

為強化照顧網絡，桃園原有10處移工安置處所，去年更於平鎮區新增懷孕移工母嬰庇護中心，提供更專業、完善的支持，讓孕期中的女性移工能安心待產，新生命也能在安全環境中迎接未來。

今年大年初二，蘇俊賓到平鎮母嬰庇護中心，與孕媽咪們話家常、道新年。中心有15對母子與10位待產準媽媽入住，年味十足，他依照往例與大家一同動手準備團圓飯，印尼薑黃飯、沙嗲、炸天貝香氣四溢，甜點時間更掀起「PK賽」——台灣代表紅白小湯圓象徵幸福圓滿，印尼媽媽們則手把手教他搓製象徵團圓的椰絲球。

蘇俊賓小心翼翼地捧著裡頭包著黑糖餡，剛搓好的綠色椰絲球，準備下鍋煮熟後，再沾上甜甜椰絲；另一邊，他也教印尼媽媽們製作紅豆湯圓，鍋裡翻滾的不只是甜點，更是跨越語言與文化的情誼。

蘇俊賓也為孕媽咪與孩子們送上新春紅包，笑說有些小朋友「人生中的第一個紅包」是在台灣領到的，應該是個很棒的回憶，這份祝福，不只是節慶禮俗，更是一座城市對新生命的溫柔迎接；團圓，不一定要在故鄉，當溫暖被用心延續，遠方也能成為家。

桃園市安置移工處所原有10處，市府去年在平鎮區新增一處懷孕移工母嬰庇護中心，讓孕期中的移工能安心待產。（取材自蘇俊賓臉書）
蘇俊賓也為孕媽咪與孩子們送上新春紅包，笑說有些小朋友「人生中的第一個紅包」是在台灣領到的，應該是個很棒的回憶。（取材自蘇俊賓臉書）
蘇俊賓也為孕媽咪與孩子們送上新春紅包，笑說有些小朋友「人生中的第一個紅包」是在台灣領到的，應該是個很棒的回憶。（取材自蘇俊賓臉書）
桃園市副市長蘇俊賓今年大年初二到平鎮母嬰庇護中心陪移工們團聚，以台灣紅白小湯圓PK印尼椰絲球，與移工媽咪進行甜點外交。（取材自蘇俊賓臉書）
桃園市副市長蘇俊賓今年大年初二到平鎮母嬰庇護中心陪移工們團聚，一起準備團圓飯。（取材自蘇俊賓臉書）

