我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

印度大學把中國機器狗說成自研 AI峰會攤位遭斷電清場

好人家難尋 退役搜救犬找新主人像嫁女兒

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
搜救犬屆齡或因病退休必須尋找新主人，對消防局來說就像嫁女兒，要找最適合家庭，不僅要有愛心，最好能有庭院。圖為台東縣消防局搜救犬參與113年0403花蓮地震搜救任務。（台東縣消防局提供）
搜救犬屆齡或因病退休必須尋找新主人，對消防局來說就像嫁女兒，要找最適合家庭，不僅要有愛心，最好能有庭院。圖為台東縣消防局搜救犬參與113年0403花蓮地震搜救任務。（台東縣消防局提供）

搜救犬屆齡或因病退休必須尋找新主人，對台東縣消防局來說其心情就像嫁女兒，要找到最適合家庭，不僅要有愛心，最好新主人家裡能有庭院。

曾參加過民國113年0403花蓮強震搜救女老師的台東縣消防局搜救犬「初二」，去年因髖骨健康因素被醫生要求退役。

當「初二」因病必須提早退役，尋找新主人的消息發布後，有10組家庭爭取當初二新主人，但經面試、訪視環境後僅有1個家庭適合，但最後也放棄。

台東縣消防局副局長林建誠告訴中央社記者，10組家庭中有9組家庭不適合，有人要把初二養在田裡，有人要綁在工廠看門，有的家裡沒有庭院，這些都會造成屎尿堆在一起，曝曬太陽，喝不到乾淨的水，因此都不適合。

有名婦女非常喜歡，一再懇求拜託、掛保證會給初二最好的待遇。但因為她租小套房，空間緊迫，沒有活動空間，晚上又要加班，狗狗幾乎一整天就關在套房內，像這樣的環境也是不適合。

他說，其中有一名女子，面試和訪視都通過，但因為即將擔任保母，她詢問孩童的父母親均不願意讓她領養初二，因此忍痛放棄。

「牠像我的女兒一樣，也曾是生死交關的伙伴，退役找新主人就像嫁女兒一般，要謹慎為牠找到好人家」，初二的領犬員張欽勇說，親自幫初二面試和訪視，就是要幫初二找到「好親家」。

林建誠表示，不僅要幫退役的搜救犬找到好親家，也希望不要被「退貨」，因此交給新主人前，會給予搜救犬「社會化」的訓練；例如過去訓練是搜救，退役後到新主人家就成為一般家犬，要訓練看車、過馬路。

「實在是找不到合適的新主人」，林建誠表示，目前初二由牠的領犬員張欽勇暫時帶回家，如果傷勢好轉，有機會再回役。

林建誠表示，認養退役搜救犬的資格第一優先順位是領犬員或消防局人員，接著是台東縣居民，如無適合才會再開放外縣市民眾。認養者須具備愛心，並認同動物保護及動物福利理念，家庭環境要適合，且願意配合搜救犬小組進行不定期訪視，讓搜救犬享有幸福快樂的退休生活。

台東縣消防局表示，「搜救犬分隊」目前共有5隻通過國家級認證的搜救犬，具備應對震災、山域迷失及倒塌建築等多元任務能力。其中，搜救犬JODIE更在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流的花蓮光復地區救援任務中，展現優異實戰能力。

世報陪您半世紀

退休

上一則

賴清德被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳

下一則

新春拜廟政治學 柯文哲黃國昌北市參拜、蔣萬安笑答這句

延伸閱讀

只差6個月 利弗莫爾市消防局「世紀燈泡」將滿125歲

只差6個月 利弗莫爾市消防局「世紀燈泡」將滿125歲
皇后區艾姆赫斯特華人住宅區深夜火災 1女身亡多人傷

皇后區艾姆赫斯特華人住宅區深夜火災 1女身亡多人傷
成都搜救犬 「黑崽」遭偷狗賊誘殺 當成狗肉賣了

成都搜救犬 「黑崽」遭偷狗賊誘殺 當成狗肉賣了
日大阪道頓堀火災報告出爐 建物爆燃 現場溫度10秒飆破300℃

日大阪道頓堀火災報告出爐 建物爆燃 現場溫度10秒飆破300℃

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...