我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

台中退休男一口氣領200萬 行員嚇到叫警察 用途竟是過年發紅包

記者曾健祐／台中即時報導
蘇男（左）到銀行領200萬元現金，打算「包大紅包」給家人，警方確認無虞後協助他護鈔返家。（記者曾健祐／翻攝）
蘇男（左）到銀行領200萬元現金，打算「包大紅包」給家人，警方確認無虞後協助他護鈔返家。（記者曾健祐／翻攝）

台灣台中市近期有民眾到銀行一口氣提領200萬元（台幣，約6.3萬美元）現金，銀行擔心又是一樁詐騙通報警方到場，經確認已退休的蘇姓男子是要「包紅包」給家人，警員更好奇問「您每年都包這麼多嗎？」蘇則稱「差不多」，警方確認無虞後，再協助蘇男護鈔返家。

影片來源：聯合新聞網

台中第一分局指出，2月3日下午1時許接獲西區東興路的元大銀行行員通報，表示有民眾到臨櫃一口氣要提領200萬元現金，由於金額龐大，擔心民眾恐遭遇詐騙或發生意外，基於安全考量下向警方通報。

警方說，警員侯可欣、曾吉彬獲報到場，先確認提蘇男身分後，再依程序關懷是否遭詐騙或受人指示提領。

經過警方了解，蘇男過去任職於貨運公司，目前已經退休，他領這筆200萬元現金是為了給家人的「過年紅包」並表示自己沒有受騙，請警方放心。

警方再詳加確認，蘇表示紅包打算包給老婆、兒子、媳婦等等親人，警員更好奇詢問「您每年都發這麼多嗎？」蘇也不諱言「差不多、差不多」，也都是到銀行臨櫃領。

蘇男也笑說，當下看到多名警員現身，一度誤以為自己「做了什麼大事」覺得很像要被帶走。警方確認並無異狀後，考量蘇需攜帶大筆現金回家，主動提供護鈔服務，全程陪同確保人身與財產安全，讓這高達200萬元的「過年大紅包」順利回家。

蘇男（左）到銀行領200萬元現金，打算「包大紅包」給家人，警方確認無虞後協助他護...
蘇男（左）到銀行領200萬元現金，打算「包大紅包」給家人，警方確認無虞後協助他護鈔返家。（記者曾健祐／翻攝）

世報陪您半世紀

詐騙 退休

上一則

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

下一則

走春行程滿檔 蔣萬安沒辦法陪太太回娘家 曝有準備小驚喜

延伸閱讀

地方發紅包好過年 澎湖白沙鄉1萬元最高

地方發紅包好過年 澎湖白沙鄉1萬元最高
習俗篇／大年初一宜求財 拜年第一個找「她」 黃金時段也曝光

習俗篇／大年初一宜求財 拜年第一個找「她」 黃金時段也曝光
李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照

李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照
美國關愛基金會 初一花園角派5元紅包 先到先得 派完即止

美國關愛基金會 初一花園角派5元紅包 先到先得 派完即止

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀