從愛國心到原住民韌性 台東大學解讀亞洲鐵人楊傳廣

記者尤聰光／台東15日電
1962年落成的「鐵人之家」，牆面有著1960年、奧運五環及代表勝利的V字等字樣，記載著楊傳廣為國爭光的榮譽。（記者尤聰光／攝影）
1962年落成的「鐵人之家」，牆面有著1960年、奧運五環及代表勝利的V字等字樣，記載著楊傳廣為國爭光的榮譽。（記者尤聰光／攝影）

原住民族孕育出許多優秀運動員，台灣首位獲得奧運獎牌的楊傳廣最為經典，國立台東大學歷時三年完成「向奧運英雄致敬──亞洲鐵人楊傳廣傳略」，2月初在台北國際書展發表，引領大眾回味這位體壇巨星的人生篇章。

這本傳略由東大教授林清財、董恕明與許秀霞共同撰寫，透過田野調查、口述歷史及文獻考證，呈現楊傳廣橫跨體育、政治、文化與信仰的人生歷程，內容突破過去聚焦競技成就的單一敘事，將楊傳廣的人生故事放在原住民文化與社會脈絡中重新解讀。

楊傳廣1960年代表中華民國參加羅馬奧運十項全能競賽奪銀，是十項全能史上打破9000分的紀錄保持者，首位獲得奧運獎牌的台灣人，也是中華民國獲得的第一枚奧運獎牌。被譽為「亞洲鐵人」。

總統府前資政、原住民族委員會前主任委員孫大川為書作序，指這本書跳脫刻板框架，呈現楊傳廣幽默、樂觀、兼具國際視野及愛國精神的一面，更反映原住民族在時代夾縫中尋求突破的勇氣與代價。

東大團隊表示，楊傳廣的成功與阿美族馬蘭部落深厚的文化底蘊密不可分，十項全能不僅考驗運動員的速度、耐力與技巧，也展現阿美族文化的堅毅與韌性。這本傳略以橫跨體育史、族群史與文化史的書寫方式，盼透過多重視角，為台灣留下完整的歷史記憶，

奧運 原住民 中華民國

