台齊柏林衛星國際編號 66666諧音「大順」

福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）近日公開首波5張取像成果，其中成功拍攝到台南安平。（取材自TASA粉絲專頁）

台灣首個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星取像成功引發熱議，國家太空 中心（TASA）透露，在北美防空司令部（NORAD）監測太空中地球軌道人造飛行物的編號，被編為「66666」，諧音正巧近似「大順」。

福衛八號首顆齊柏林衛星去年11月底升空入軌，歷經嚴密的功能驗證、軌道操控作業及逾百次測試取像，今年1月展開正式取像任務，成果涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本 東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等。

TASA透露，在正式取像之前，TASA在齊柏林衛星的取像測試期間，取像範圍覆蓋全球，包括了亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲等十餘個國家，測試了159次後才展開正式取像。

TASA說明，特別的是，福衛八號「齊柏林衛星」在NORAD監測太空中地球軌道人造飛行物的編號，正巧被編為「66666」，獲得了「大順」的編號。

已故導演齊柏林之子、「看見・齊柏林基金會」董事齊廷洹表示，看到齊柏林衛星順利運作並已有了初步成果，無論是清晰的正攝影像，還是透過數值地表模型（DSM）形塑的3D圖，實屬不易，令人驚艷之餘，也是充滿感動。

他表示，站在家屬的立場，樂見齊柏林衛星能發揮其全方位的價值，這份來自高空的凝視，從即時記錄環境變化，到支援國土安全與防災應用，在不同層面上從空中守護台灣。

齊廷洹也說，他要代表家屬和基金會再次對太空中心以及過程中協助製造的本土企業與法人研究單位，致上最大的感謝與最深的敬意。這顆衛星的升空，延續了「用影像守護台灣」的信念，也完成了齊柏林導演的未竟之志，一起從空中守護家園。

TASA指出，齊柏林衛星入軌後，為了有助福衛八號後續7顆衛星優化，前期先進行早期軌道操控及系統功能驗證等作業，相關工作順利完成後，才啟動光學酬載進行取像測試及調校。

此外，TASA說明，取像成果能穩定產出，除仰賴衛星本體與酬載性能外，亦有賴衛星操控中心（SOCC）完善的任務規劃與全天候監控機制，任務期間，操控人員需在每次僅約6至8分鐘的通聯窗口內，精準掌握通訊、電力、溫度、姿態及電腦運作等健康狀態 ，使衛星得以安全運作並回傳資料。

TASA表示，截至今年1月底，已進行台灣、日本、中國、美國、墨西哥、法國、西班牙、英國、利比亞、阿富汗 等地區，共159次取像測試，正式取像後，未來的影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域。

TASA說明，福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系計畫，由6+2顆光學遙測衛星組成，前6顆原始解析度1米，後2顆原始解析度次米（小於1米）。星系自2025年起逐年布建，透過軌道設計，除能全球覆蓋，對台灣取像頻率最高可達一日三次。福衛八號的第二顆衛星（FS-8B）目前即將組裝完成，準備進入一連串環境測試階段，預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。