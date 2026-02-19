我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

多角化經營 屏東獨立書店各自精采

記者劉星君、潘奕言／屏東19日電
紅氣球書屋恆春旗艦店與奧美合作，廣告行銷公司來恆春辦公，遠離塵囂，展開新工作模式。（記者劉星君／攝影）
紅氣球書屋恆春旗艦店與奧美合作，廣告行銷公司來恆春辦公，遠離塵囂，展開新工作模式。（記者劉星君／攝影）

雖然連鎖書店金石堂從屏東退場令不少人嘆息，但另一方面，屏東縣獨立書店多元，勝利星村全盛時期有六家，如今仍有五家，包括小陽。日栽書屋、愛讀繪本屋、永勝五號、繫本屋與艸魚禾堂複合式藝文中心。勝利星村的獨立書店還曾入選大學分科測驗考題，恆春最南端有紅氣球書屋，還展店到法國，各自發展出專屬樣貌。

縣議員李世斌本來也在勝利星村經營七木人文空間，去年熄燈。他說，獨立書店較小眾，要生存除非有財力支撐，書店漸消失雖是時代趨勢，但實體店面仍有存在價值。

紅氣球書屋主人郭德慧說，現今有很多娛樂選項，書店已不是獲得知識的唯一管道，「書店的敵人」在於看書習慣減少，如何養成持續閱讀習慣才是挑戰。書店朝多角化經營，除賣書開發伴手禮、與企業合作奧美數位遊牧、地方導覽等。

勝利星村最早的獨立書店「小陽。日栽書屋」開設逾十年。書屋主人蔡依芸說，書店賺錢不易，得靠其他工作支應開銷，但也有感動的時刻，有女國中生用文化幣來買四本書，女學生跟她說「我最近愛上閱讀，很喜歡妳的選書」。

書店也走入校園，蔡依芸與新圍國小合作，從「菜市場搜神記」這本書出發，小朋友藉由書本走讀菜市場，將所見所聞以文字或圖畫產出，出版小書。

「永勝五號」負責人翁禎霞觀察，以前年輕人回鄉開咖啡店，現在回鄉開書店，勝利星村其他書店老闆多是年輕人，她是年紀最長的「阿姨」。獨立書店功能性更多，平台做不同連結，舉辦活動，包括講座、走讀、音樂會、參訪等。

屏東大學社會發展學系主任邱毓斌說，獨立書店跨越傳統書店，打造網絡，更多元功能連結，對社會人文深化很有幫助。

世報陪您半世紀

咖啡

上一則

新春拜廟政治學 柯文哲黃國昌北市參拜、蔣萬安笑答這句

下一則

鋰電池火災頻傳 如不定時炸彈

延伸閱讀

最「台灣感性」的書展 台北國際書展3日開幕 遊覽車、檳榔攤開進展場

最「台灣感性」的書展 台北國際書展3日開幕 遊覽車、檳榔攤開進展場
日均旅次未破萬…台灣高鐵這3站運量墊底 成了營運黑洞

日均旅次未破萬…台灣高鐵這3站運量墊底 成了營運黑洞
屏東枋寮鄉前鄉長陳亞麟 涉收工程回扣與賄賂判8年刑

屏東枋寮鄉前鄉長陳亞麟 涉收工程回扣與賄賂判8年刑
燈節開幕大戲「屏東流」八大篇章譜寫屏東的山海詩歌

燈節開幕大戲「屏東流」八大篇章譜寫屏東的山海詩歌

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜