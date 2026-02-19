多角化經營 屏東獨立書店各自精采

紅氣球書屋恆春旗艦店與奧美合作，廣告行銷公司來恆春辦公，遠離塵囂，展開新工作模式。（記者劉星君／攝影）

雖然連鎖書店金石堂從屏東退場令不少人嘆息，但另一方面，屏東縣獨立書店多元，勝利星村全盛時期有六家，如今仍有五家，包括小陽。日栽書屋、愛讀繪本屋、永勝五號、繫本屋與艸魚禾堂複合式藝文中心。勝利星村的獨立書店還曾入選大學分科測驗考題，恆春最南端有紅氣球書屋，還展店到法國，各自發展出專屬樣貌。

縣議員李世斌本來也在勝利星村經營七木人文空間，去年熄燈。他說，獨立書店較小眾，要生存除非有財力支撐，書店漸消失雖是時代趨勢，但實體店面仍有存在價值。

紅氣球書屋主人郭德慧說，現今有很多娛樂選項，書店已不是獲得知識的唯一管道，「書店的敵人」在於看書習慣減少，如何養成持續閱讀習慣才是挑戰。書店朝多角化經營，除賣書開發伴手禮、與企業合作奧美數位遊牧、地方導覽等。

勝利星村最早的獨立書店「小陽。日栽書屋」開設逾十年。書屋主人蔡依芸說，書店賺錢不易，得靠其他工作支應開銷，但也有感動的時刻，有女國中生用文化幣來買四本書，女學生跟她說「我最近愛上閱讀，很喜歡妳的選書」。

書店也走入校園，蔡依芸與新圍國小合作，從「菜市場搜神記」這本書出發，小朋友藉由書本走讀菜市場，將所見所聞以文字或圖畫產出，出版小書。

「永勝五號」負責人翁禎霞觀察，以前年輕人回鄉開咖啡 店，現在回鄉開書店，勝利星村其他書店老闆多是年輕人，她是年紀最長的「阿姨」。獨立書店功能性更多，平台做不同連結，舉辦活動，包括講座、走讀、音樂會、參訪等。

屏東大學社會發展學系主任邱毓斌說，獨立書店跨越傳統書店，打造網絡，更多元功能連結，對社會人文深化很有幫助。