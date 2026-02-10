黑白集／政治不正確 「世紀血案」藝人被封殺

我的頻道

黑白集
李千娜因輕率發言被罵爆，她發文道歉，片酬全數捐出。(記者沈昱嘉／攝影)
李千娜因輕率發言被罵爆，她發文道歉，片酬全數捐出。(記者沈昱嘉／攝影)

以林宅血案為題材的電影「世紀血案」，參演藝人李千娜因一句「好像不是那麼嚴重」，慘遭撻伐。李千娜也是文化總會「我們的除夕夜」表演者，文總立刻說「將進行調整」，就是刪除表演。這種待遇，形同被認證「劣跡藝人」。

「世紀血案」爭議，不只李千娜。劇中其他演員說自己被欺瞞，相關內容未獲當事人授權同意；還有人質疑內容不符史實，是「沾血饅頭」，進而指控出資者具中資背景，導演則是「警總發言人的後人」。電影未上演，先惹一身腥。

近年涉及歷史、政治的影劇很多，爭議也不少。但爭議再大、失真再多，只要「顏色對了」，都輕輕帶過，甚至可拿到政府巨額補助。這些作品，打著還原真相、伸張正義大旗，用國家資源強化特定史觀，基本上仍是在為政治服務。

如「聽海湧」，不但被控抄襲，還被當事人後人指控，把被害人寫成加害人。獲得政府上億補助投資的「零日攻擊」，敘事慘不忍睹。姚文智的「甘露水」，輕鬆獲得台幣7000萬元輔導金，簡直是「綠色文化新貴」。這些例子，並沒有比較高尚。

李千娜從文總邀演的「樣板藝人」，瞬間變成被調整的劣跡藝人，只是因為失言嗎？一如「世紀血案」成眾矢之的，製作爭議、是否符合史實只是破口，政治不正確，才是遭祭旗的真實原因。(轉載自聯合報)

