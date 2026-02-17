我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

白居易晚年白內障醫不好 醫出書曝他靠轉念與疾病共存

記者翁唯真／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
關渡醫院院長陳亮恭在博客來舉行「杖藜過橋東」新書發表會。（記者許正宏／攝影）
關渡醫院院長陳亮恭在博客來舉行「杖藜過橋東」新書發表會。（記者許正宏／攝影）

台灣正式邁入超高齡社會，專精老年醫學的台北市立關渡醫院院長陳亮恭，長年在診間陪伴無數長者與家屬。他把那些病人「一直說不出口的話」，寫成新書「杖藜過橋東」，盼人們在面對疾病與老化時，更具有共存的能力，盼透過文字，替人們預點一盞燈。

陳亮恭年前與資深媒體人詹慶齡對談，提到寫作的起點來自診間裡反覆出現的沉默，人們面對慢性病、老化，甚至親人離世時，往往迅速被情緒吞沒，而任何帶有說教意味的安慰，在那當下都顯得多餘。他曾想幫助患者走出傷痛，卻也深知，有些話只能交給時間與陪伴。

於是，他選擇用文字說話，著手撰寫「杖藜過橋東」。書中援引一篇篇古人的生命故事，讓讀者看見自己的困境與選擇。陳亮恭說，這本書不是用來解答人生，而是陪人慢慢轉念，找到面對疾病與老化的另一種可能。

他以詩人白居易為例，白居易一生創作豐沛，晚年卻因白內障四處求醫、求神問卜，嘗試各種方法卻無法痊癒，白居易抱怨「什麼都試過了，為何沒用？」這種心情，與現代人面對疾病時幾乎如出一轍。直到人生後段，白居易學會與病共處，不再執著治癒。

八十六歲的前立委沈富雄出席新書發表，他笑稱自己被書名騙來，原以為「杖藜過橋東」是老年醫學書，讀完卻發現陳亮恭是「被老年醫學耽誤的天才作家」。

談到老年健康，陳亮恭指出，國際研究顯示，影響六十五歲以上族群健康的首要因素，不是疾病，而是「孤寂感」。他強調，孤寂不是等到發生才補救，而是得在還沒陷入前，就開始累積多元的人際連結，不要只和同齡人來往，否則當大家同時面臨病痛與失落時，反而成為彼此沉重的拉扯。

世報陪您半世紀

上一則

駐守彭佳嶼觀測氣象 台灣最北孤島飄出熱鬧年味

下一則

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

延伸閱讀

白內障專家 紀文禮眼科 守護全齡視力健康

白內障專家 紀文禮眼科 守護全齡視力健康
封面故事／研究：肌肉衰退比你想像的早

封面故事／研究：肌肉衰退比你想像的早
封面故事／身體組成不同 亞洲人肌肉量低於歐美

封面故事／身體組成不同 亞洲人肌肉量低於歐美
不只防跌倒…強化肌肉還有助活化大腦、平衡代謝

不只防跌倒…強化肌肉還有助活化大腦、平衡代謝

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀