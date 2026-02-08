我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

未經林義雄同意 「世紀血案」殺青被罵爆 製作方認疏失道歉

記者廖福生、闕志儒╱台北8日電
電影「世紀血案」日前才舉辦殺青記者會，不料近日卻因劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭到撻伐。(記者沈昱嘉／攝影)
電影「世紀血案」日前才舉辦殺青記者會，不料近日卻因劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭到撻伐。(記者沈昱嘉／攝影)

改編自真實事件「林家血案」的電影「世紀血案」，日前才剛舉辦殺青記者會，不料近日卻因為劇組疑似未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭撻伐。而劇組稍早也發出聲明回應。

劇組表示：「『世紀血案』一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣『林家血案』是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。」

另外，聲明中指出：「林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

聲明表示，「血案」的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。

最後，製作方說道：「演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。」

台北101董事長賈永婕昨晚在社群平台發文：「我想知道林宅血案的真相。怎麼可以這樣隻手遮天？」質疑這起歷史悲劇的真相何在，並以「當權者，請給大眾一個交代」作結。她坦言自己1974年出生，直到近日才真正意識到，原來成長年代中竟發生過如此殘酷的事件，引發大量網友討論。

正值電影「世紀血案 」爭議持續延燒之際，該片宣稱取材自1980年震撼全台的「林宅血案」，卻被踢爆自籌拍至今，從未事前知會或取得當事人林義雄及其家屬同意，引發社會對歷史創傷被再度消費的強烈反彈。

賈永婕發文表示，想知道林宅血案的真相，「怎麼可以這樣無法無天！誰能夠告訴我們真相！」和事發年代同齡的賈永婕坦言，現在才知道這件事情的細節，「真的無法想像，原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代」。

賈永婕 台北101

上一則

任內宣布解嚴、開放報禁…前新聞局長邵玉銘87歲辭世

下一則

台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安：綠叔叔阿姨很沒自信

延伸閱讀

電影「世紀血案」惹議 柯文哲：別消費受害者、歷史應盡快跨過去

電影「世紀血案」惹議 柯文哲：別消費受害者、歷史應盡快跨過去
電影「世紀血案」風暴 劇本結局「影射史明是兇手」

電影「世紀血案」風暴 劇本結局「影射史明是兇手」
電影「世紀血案」變大騙局？楊小黎再發聲：合約上寫取得林家授權

電影「世紀血案」變大騙局？楊小黎再發聲：合約上寫取得林家授權
電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏

電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能