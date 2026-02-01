台大狼醫連環爆 衛福部長「犯錯說」 立委：踐踏受害者

國民黨立委徐巧芯。（本報資料照片）

監察院日前糾正台大 醫院與衛福部，直指現行制度未能有效防堵涉性騷、性侵醫師持續執業，要求主管機關明確規範終止專科醫師訓練要件，衛福部長石崇良以「人都會犯錯」，不該因一次犯錯就廢照，不符合比例原則，引發社會譁然，國民黨立委徐巧芯 昨再批評，石崇良嚴重失言，無異是再次傷害受害者。

徐巧芯表示，石崇良的言論對受害者而言極其殘酷。性騷擾 與性侵從來不是一句「犯錯」而已，對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，是權力不對等下的暴力行為，是嚴重的「犯法」行為，怎能輕輕帶過？

徐巧芯指出，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷，把這種行為輕描淡寫成一次失誤，等同再次踐踏受害者。

提案糾正的監委王幼玲昨針對石崇良的「人都會犯錯」一事回應，她指出，比例原則必須視「犯的是什麼錯」而定。若婦產科醫師涉犯性侵或性騷擾，是否仍適合在高度私密、權力極度不對等的婦產科執業，攸關病人安全與醫病信任，不能一概而論。她強調，制度應提供更細緻的配套，例如限制原專科執業、轉任其他科別或研究工作，而非放任其回到高風險臨床場域。

監委紀惠容指出，涉案醫師移送懲戒時，往往已逾時效，衛福部長期怠於檢討醫師法中懲處權時效與跨機關通報機制，導致地方衛生機關難以及時啟動懲戒程序，讓不適任醫師持續執業，怠失情節明確。

不過，醫師公會全聯會力挺石崇良，理事長陳相國指出，部長是「仁心寬厚」才有此言論，性騷有很多種層級，如果一犯性騷就馬上就跟廢止醫師執照連在一起，對於醫師的工作權、執業權不盡公平，他是基於「善念」才這樣說。