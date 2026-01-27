冷眼集／削減蔣萬安光環 蕭美琴卓榮泰喊「台灣101」酸度破表

攀岩界傳奇人物霍諾德25日在全球直播下挑戰徒手攀登台北101，最終只花了91分鐘就登上508公尺高的塔尖，他在爬上塔尖後揮舞雙手慶祝，政壇一片喝采 。(記者余承翰／攝影)

美國極限攀岩好手霍諾德25日僅花1小時31分就完成徒手攀爬高達508公尺的「台北101 」，政壇不分顏色一致喝采，但副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰 卻偷偷把「台北101」置換為「台灣101」，酸味簡直飄到101頂樓塔尖，引來小肚雞腸的批評。兩人絕非不知「台北101」已註冊商標，變身「台灣101」顯然只是想削減台北市長蔣萬安的光環而已，這種心思簡直是酸民等級。

霍諾德成功挑戰徒手攀爬台北101，不少政治人物不免都想蹭熱度。賴清德 總統與前總統蔡英文的發文都用「台北101」，但蕭美琴、卓榮泰的發文就走味了。蕭美琴在霍諾德完成攀登後不久於Threads發文表示「看得手心一直冒汗，恭喜Alex！成功站上台灣101的頂端」；卓榮泰在臉書發文寫下「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝采」。兩人把「台北101」置換為「台灣101」，眼力不好的國人可能還沒有及時發現呢！

把「台北101」改為「台灣101」，蕭美琴、卓榮泰還不算「始祖」。前年底賴清德的子弟兵綠委郭國文就提過這個建議，他在立院質詢新上任台北101董事長賈永婕時就直接提出台北101大樓應「正名」為「台灣101」；財政部回應，台北101有民股，須先通過董事會同意，台北101也對外表示沒有進一步規畫。

就務實面來說， 台北金融大樓股份有限公司2005年一開始就是使用的「台北101」中英文商標，它是台灣首件獲准註冊為立體商標的建築物，在玩具、化妝品、酒、百貨公司等157個類別皆有申請商標保護。過去確有不少自然人、法人申請「台灣101」商標，最後皆遭駁回；網路民調也顯示，對於將「台北101」更名為「台灣101」，有超過8成民眾表示不同意或支持原名，蕭美琴、卓榮泰及郭國文的想法顯然不是主流意見。

台北市長蔣萬安在霍諾德登頂成功後，第一時間臉書貼文恭喜他寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101。儘管有工殤協會質疑此舉是對職業安全的踐踏，前政委張景森也批霍諾德登頂讓全世界看到台北的市容醜陋。但作為台北市長，蔣萬安的表現和賴清德、蔡英文一樣得體，今天換作綠營主政北市，難道市長就不恭賀霍諾德挑戰成功？