我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

冷眼集／削減蔣萬安光環 蕭美琴卓榮泰喊「台灣101」酸度破表

聯合新聞網「重磅快評」
攀岩界傳奇人物霍諾德25日在全球直播下挑戰徒手攀登台北101，最終只花了91分鐘就登上508公尺高的塔尖，他在爬上塔尖後揮舞雙手慶祝，政壇一片喝采 。(記者余承翰／攝影)
攀岩界傳奇人物霍諾德25日在全球直播下挑戰徒手攀登台北101，最終只花了91分鐘就登上508公尺高的塔尖，他在爬上塔尖後揮舞雙手慶祝，政壇一片喝采 。(記者余承翰／攝影)

美國極限攀岩好手霍諾德25日僅花1小時31分就完成徒手攀爬高達508公尺的「台北101」，政壇不分顏色一致喝采，但副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰卻偷偷把「台北101」置換為「台灣101」，酸味簡直飄到101頂樓塔尖，引來小肚雞腸的批評。兩人絕非不知「台北101」已註冊商標，變身「台灣101」顯然只是想削減台北市長蔣萬安的光環而已，這種心思簡直是酸民等級。 

霍諾德成功挑戰徒手攀爬台北101，不少政治人物不免都想蹭熱度。賴清德總統與前總統蔡英文的發文都用「台北101」，但蕭美琴、卓榮泰的發文就走味了。蕭美琴在霍諾德完成攀登後不久於Threads發文表示「看得手心一直冒汗，恭喜Alex！成功站上台灣101的頂端」；卓榮泰在臉書發文寫下「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝采」。兩人把「台北101」置換為「台灣101」，眼力不好的國人可能還沒有及時發現呢！

把「台北101」改為「台灣101」，蕭美琴、卓榮泰還不算「始祖」。前年底賴清德的子弟兵綠委郭國文就提過這個建議，他在立院質詢新上任台北101董事長賈永婕時就直接提出台北101大樓應「正名」為「台灣101」；財政部回應，台北101有民股，須先通過董事會同意，台北101也對外表示沒有進一步規畫。

就務實面來說， 台北金融大樓股份有限公司2005年一開始就是使用的「台北101」中英文商標，它是台灣首件獲准註冊為立體商標的建築物，在玩具、化妝品、酒、百貨公司等157個類別皆有申請商標保護。過去確有不少自然人、法人申請「台灣101」商標，最後皆遭駁回；網路民調也顯示，對於將「台北101」更名為「台灣101」，有超過8成民眾表示不同意或支持原名，蕭美琴、卓榮泰及郭國文的想法顯然不是主流意見。 

台北市長蔣萬安在霍諾德登頂成功後，第一時間臉書貼文恭喜他寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101。儘管有工殤協會質疑此舉是對職業安全的踐踏，前政委張景森也批霍諾德登頂讓全世界看到台北的市容醜陋。但作為台北市長，蔣萬安的表現和賴清德、蔡英文一樣得體，今天換作綠營主政北市，難道市長就不恭賀霍諾德挑戰成功？

台北101 卓榮泰 賴清德

上一則

新聞眼／綠白合開綠燈 柯文哲精算政治大賣空

下一則

霍諾德登頂101…蔣萬安祝賀被酸收割 賈董一句話打臉酸民

延伸閱讀

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助
總預算卡立院…卓榮泰嗆辯論又反悔 黃國昌：剩一張嘴

總預算卡立院…卓榮泰嗆辯論又反悔 黃國昌：剩一張嘴
卓榮泰駁5000億美元投資 學者轟：政府說法騙外行人

卓榮泰駁5000億美元投資 學者轟：政府說法騙外行人
藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票…秦慧珠開轟4個字

藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票…秦慧珠開轟4個字

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿