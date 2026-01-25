統一發票獎金少發86億？藍委：別沒收人民小確幸

我的頻道

記者屈彥辰、陳儷方／台北25日電
立委指財政部玩數字遊戲，2021至2024年統一發票少發86億台幣獎金。（記者許正宏／攝影）
立委指財政部玩數字遊戲，2021至2024年統一發票少發86億台幣獎金。（記者許正宏／攝影）

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但從民國2021年至2024年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻未見增加。國民黨立委賴士葆表示，財政部稱是依照預算數，呼籲不要玩「數字遊戲」，沒收人民小確幸。

對於藍委提出的質疑，財政部賦稅署解釋，統一發票獎金是提前一年編列，歷年均依照營業稅的預算數而非實徵數編列，若要以實徵數為獎金發放基準，實務上有困難。

賴士葆提出數據指出，財政部以該預算「非屬法律義務支出」為由，均未依全年營業稅預算數編足3%，另對實徵淨額超出預算數亦未補增提列。

賴士葆說，依據統一發票給獎辦法規定，全年營業稅收入總額3%用於獎金、宣傳、稽查等，但2021年至2024年營業稅實徵的3%與預算數的3%，差額共86.52億台幣（約2.76億美元），若以統一發票最小獎200元台幣獎金計算，可加發4326萬組。

賴士葆表示，財政部說是按照「預算數」3%，無此道理，超徵部分可下次編，不能直接沒收，否則等於是侵犯人民的權益。他呼籲財政部，不要玩數字遊戲，體恤市民，若能多點獎金發給人家，何必剝奪，老百姓日子夠苦了，不需要連統一發票獎金也吃乾抹淨，「連這個也扣在手上，難看」。

賦稅署表示，這項爭議是源自「營業稅法」第58條的法律解讀不同，並非政府刻意短發獎金，也無侵害民眾權益之意。

財政部說明，統一發票給獎及推行經費是以「全年營業稅收入3%」作為編列依據，但僅作為預算編列基準，並非規定必須將實際徵收營業稅的3%須全數做為獎金發放，由於政府預算需提前一年編列，因此歷年來皆以「預算數」作為計算基礎，而非事後依實際徵收數調整。

立委主張當實徵數高於預算數時，政府應補發差額，財政部指出，實務上會衍生很多問題，包括：營業稅實徵數要隔年才能確定，例如2025年實徵數要等到2026年初才會確定，因此2025年編列統一發票獎金預算時無法使用當年的實徵數；實務上，也有可能出現實徵數低於預算數的情形，難道要求民眾退還已領的發票獎金？

若將超徵的營業稅收挪至下年度發獎金，屆時消費拿發票的民眾，也非上一年度消費繳營業稅的同一批，實際受益者可能不是原消費族群，賦稅署認為這有不公平的問題。

對於被點名的2021年至2024年，賦稅署指出，這段時間適逢疫情，稅收情況較為特殊，若拉長觀察其他年度，實徵數與預算數多半僅有小幅差距，也曾出現實徵數低於預算數的情形。

財政部 疫情 國民黨

國共論壇延到2月初舉辦 定位智庫交流 現任藍委不參與

美國防戰略反映「美國優先」 藍委憂美對台安全承諾更不確定

國共論壇延至2月初辦 現任藍委不參與 定位智庫交流

烏代表：俄國飛彈不僅擊中我們人民 也擊中談判桌

