也想爬台北101？ 亞洲家長可能「金句」連發 網友：PTSD都發作了

記者楊德宜／台北即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德將攀爬台北101。（Netflix提供）
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德將攀爬台北101。（Netflix提供）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日上午9時將挑戰徒手攀爬台北101活動，國際關注，也是台灣這幾天最熱門話題。Threads有網友發問，「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼」，其他網友紛紛貢獻「金句」，都堪稱經典。

霍諾德原定24日攀爬台北101，因天候不佳延期。他稍早透過IG發影片，他說，很遺憾今天無法挑戰。「這幾天收到了許多人的支持與祝福，真的讓我非常感動。希望天氣能趕快好轉，讓我能有機會挑戰美麗的台北101」。

對於這項空前挑戰，有網友好奇，如果主角是自己，家長會有什麼反應。其他網友舉例，「數到3，給我下來」、「別人說的你就去做，我說的你就當耳邊風」、「你哪根蔥」、「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101」、「皮在癢」、「下來，你以為你是蜘蛛人嗎」、「別人叫你爬你就爬」、「正事不做，老學人家搞那些有的沒有的」、「整天只會做白日夢，也不秤秤自己幾斤幾兩」、「爬101對你未來有什麼幫助」、「好啊現在翅膀硬了」、「敢去就不要給我回來」、「人家是什麼人，你又是什麼人」。

而亞洲家長給人印象特別重視學業，有網友表示，「同學叫你去就去？」、「功課寫完再去」、「你要是把這精神拿來讀書不知道可以考多好」、「敢爬那麼高也沒見你爬到頂大」、「期末考考成這樣還敢去爬101」、「讀書不讀書，做一堆有的沒有的」、「讀書有一半認真早就上台大了」、「你連100分都沒考過，還想爬到101」、「有那個時間爬101為什麼不讀書」、「考100分才讓你爬」。

各種金句令人莞爾，不少網友留言，「每句話從小到大一定有聽過」、「看完留言PTSD（創傷後壓力症候群）都發作了」、「太真實了」、「裡面留言可以寫成一本媽媽語錄了」、「這串太猛了，大腦一直刷我媽的聲音」、「看完留言我突然很想念我媽媽」、「困在留言出不去，笑瘋，天下的媽媽真的都是一樣的」、「這裡的亞洲血統完全不需要驗呢」、「小時候都有聽過」。

台北101 台大 蜘蛛人

