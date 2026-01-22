台灣6抗凝血劑、高血壓藥缺貨到年後 影響逾50萬人

台灣6項抗凝血劑、高血壓藥供貨不穩，預估至少50萬人受到影響，缺貨情形恐至農曆年後。醫師提醒，換藥過程中如有不適，務必回診，由醫師評估。(本報資料照片)

部分抗凝血劑、高血壓 藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等6項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長王宗道預估，受影響的患者人數超過50萬，雖有替代藥品，但對於患者來說，仍影響不小。

台灣第一三共股份有限公司指出，這次供貨不穩的藥品分別為抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克」，以及降血壓藥「德國 第一三共雅脈膜衣錠40毫克」、「舒脈康膜衣錠70毫克」、「舒脈優膜衣錠72.5毫克」、「舒脈優膜衣錠92.5毫克」。

供藥不穩原因為國外製造廠於進行「企業資源規畫管理系統」（ERP）系統更換期間，發生非預期的技術性問題，導致部分生產及出貨排程需要調整，系統問題雖已排除，工廠加速出貨，但整體供應狀況預期仍需約1至3個月調整期間。

衛福部食藥署副署長王德原表示，抗凝血藥品「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克」屬於「必要藥品」，應於缺藥前6個月通報，若為天災或無可抗拒因素，才可在事件發生後30天內通報，將調查該家廠商是否違反法規，依規定，如情節重大或再次違反者，得處6萬至30萬元台幣罰鍰。

王德原表示，藥品供應不穩，常與原料藥短缺、製程缺失等有關，這次首次接獲藥廠因ERP系統異常而導致藥品無法正常供應，已要求藥商以書面檢具佐證資料，釐清這次缺藥原因。

這6項口服抗凝血藥品、降血壓等藥品均有其他成分、相同藥理機轉或其他3同藥品可供替代使用。王宗道表示，抗凝血劑「里先安」為心房顫動治療指引的標準用藥，可降低中風 機率達八成，因此被列入「必要藥品」清單，這次供貨不穩，預估受影響患者約3萬至5萬人。

至於降血壓用藥雅脈、舒脈康、舒脈優等，降血壓效果良好，約有1成高血壓患者服用這些藥物，用藥人數約50萬人。這6項藥物均有替代藥品，但患者在換藥時，常擔心治療效果變差。再者，近期氣溫急降，門診高血壓或血壓不穩等患者暴增3到5成，另收治多名高血壓引發主動脈剝離、出血性腦中風等急重症患者，如在此時換藥，確實令人擔憂。

王宗道表示，天冷血壓不易控制，更需規律用藥，服藥後血壓如仍偏高，應盡速回診，由醫師評估及調整用藥。再者，落實722量血壓原則，一周7天均需測量血壓，每天2次，早晚各1次，每次量2遍，每遍間隔5至10分鐘，量完後取較高者記錄，就醫時可提供醫師參考，以防血壓波動起伏，誘發心腦血管疾病。