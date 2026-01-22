我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

台灣6抗凝血劑、高血壓藥缺貨到年後 影響逾50萬人

記者沈能元／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣6項抗凝血劑、高血壓藥供貨不穩，預估至少50萬人受到影響，缺貨情形恐至農曆年後。醫師提醒，換藥過程中如有不適，務必回診，由醫師評估。(本報資料照片)
台灣6項抗凝血劑、高血壓藥供貨不穩，預估至少50萬人受到影響，缺貨情形恐至農曆年後。醫師提醒，換藥過程中如有不適，務必回診，由醫師評估。(本報資料照片)

部分抗凝血劑、高血壓藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等6項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長王宗道預估，受影響的患者人數超過50萬，雖有替代藥品，但對於患者來說，仍影響不小。

台灣第一三共股份有限公司指出，這次供貨不穩的藥品分別為抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克」，以及降血壓藥「德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克」、「舒脈康膜衣錠70毫克」、「舒脈優膜衣錠72.5毫克」、「舒脈優膜衣錠92.5毫克」。

供藥不穩原因為國外製造廠於進行「企業資源規畫管理系統」（ERP）系統更換期間，發生非預期的技術性問題，導致部分生產及出貨排程需要調整，系統問題雖已排除，工廠加速出貨，但整體供應狀況預期仍需約1至3個月調整期間。

衛福部食藥署副署長王德原表示，抗凝血藥品「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克」屬於「必要藥品」，應於缺藥前6個月通報，若為天災或無可抗拒因素，才可在事件發生後30天內通報，將調查該家廠商是否違反法規，依規定，如情節重大或再次違反者，得處6萬至30萬元台幣罰鍰。

王德原表示，藥品供應不穩，常與原料藥短缺、製程缺失等有關，這次首次接獲藥廠因ERP系統異常而導致藥品無法正常供應，已要求藥商以書面檢具佐證資料，釐清這次缺藥原因。

這6項口服抗凝血藥品、降血壓等藥品均有其他成分、相同藥理機轉或其他3同藥品可供替代使用。王宗道表示，抗凝血劑「里先安」為心房顫動治療指引的標準用藥，可降低中風機率達八成，因此被列入「必要藥品」清單，這次供貨不穩，預估受影響患者約3萬至5萬人。

至於降血壓用藥雅脈、舒脈康、舒脈優等，降血壓效果良好，約有1成高血壓患者服用這些藥物，用藥人數約50萬人。這6項藥物均有替代藥品，但患者在換藥時，常擔心治療效果變差。再者，近期氣溫急降，門診高血壓或血壓不穩等患者暴增3到5成，另收治多名高血壓引發主動脈剝離、出血性腦中風等急重症患者，如在此時換藥，確實令人擔憂。

王宗道表示，天冷血壓不易控制，更需規律用藥，服藥後血壓如仍偏高，應盡速回診，由醫師評估及調整用藥。再者，落實722量血壓原則，一周7天均需測量血壓，每天2次，早晚各1次，每次量2遍，每遍間隔5至10分鐘，量完後取較高者記錄，就醫時可提供醫師參考，以防血壓波動起伏，誘發心腦血管疾病。

高血壓 中風 德國

上一則

路線與台鐵高度重疊…高鐵南延屏東 開發必要性受質疑

下一則

盛傳將接掌司法院秘書長 屆退高院院長被爆霸凌女法官

延伸閱讀

高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件

高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件
醫藥／心房顫動難發現 年齡愈大中風機率愈高

醫藥／心房顫動難發現 年齡愈大中風機率愈高
曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：若沒控制好 心腦首當其衝

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：若沒控制好 心腦首當其衝
33歲女產後1年瘦15公斤、血壓高 醫：甲亢未治療恐致死

33歲女產後1年瘦15公斤、血壓高 醫：甲亢未治療恐致死

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28
路永佳出席新書「希望的種子」公益發表會。記者林士傑／攝影

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

2026-01-14 12:23

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴