我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州女子麥當勞等餐遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

美迎極寒冬季風暴 逾1.75億人恐面臨停電及交通中斷

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年還是「等不到船」

記者黑中亮／台中即時報導
強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急取消進港。(三井海洋郵輪總代理提供)
強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急取消進港。(三井海洋郵輪總代理提供)

又是東北季風惹的禍！近日強烈大陸冷氣團襲台，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面緊急通知港方，因天候因素取消進港，讓苦等近7年「郵輪不來」的台中市再度願望落空，台中港指出，3個月前做好一切迎接的準備再度落空，只能表達遺憾與尊重；未來寄望4月的島嶼天空號、6月的奧德賽號，和10月的世界號郵輪。

根據港務公司統計，過去幾年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳五大港口皆有郵輪停靠，唯獨台中港掛零；前年台中市府甚至高調宣稱「12月18日將有郵輪停靠台中港」，並預告將迎來兩千多名遊客，但最終因東北季風風浪過大，臨時改停高雄港，讓海線居民空等落空。

棧埠處長劉英敏表示，台中港雖然已多年沒大型郵輪到港，但近2、3年來針對旅客服務中心也持續維護與更新，目前如空調系統、手扶梯、無障礙電梯、入出境查驗櫃檯、動植物檢疫查驗櫃檯等設備，已使旅客服務中心內部煥然一新；對海洋富士號這次受東北季風影響，再度取消進港，港方再度表達遺憾與尊重，畢竟高達7級的強陣風，以及外海5級的風浪，已經超過郵輪抵港的最低安全系數標準。

今年台中港原本預告將迎接4艘國際郵輪，2027年預計有2艘，這些郵輪包括「海洋富士號」、「島嶼天空號」、「奧德賽」和「世界號」，不僅是精品級郵輪，且標誌著台中港郵輪觀光的新動向，未料同樣是東北季風阻擾，港務人士說，「港內時不時吹著7級以上的強風，外海風浪浪高更達到5公尺，早有預感可能會取消。」

市議員楊典忠表示，自2019年12月24日台中港迎來歌詩達新浪漫號的1800名遊客後，已連續七年無郵輪靠港，前年底市府高調宣稱12月18日將有郵輪停靠台中港，但同樣因東北季風「港區潮差大、環境觀感不佳」取消進港，去年依舊掛零，主因在於碼頭與市區景點距離過遠、大眾運輸接駁不便，呼籲市府應積極配合港務公司，強化聯外交通與特色套裝行程的規劃。

郵輪 觀光

上一則

賴清德：台美關稅談判底定 盼透過EPPD持續深化合作

延伸閱讀

格陵蘭旅遊熱度隨政治爭議升溫 哪些行程最受歡迎

格陵蘭旅遊熱度隨政治爭議升溫 哪些行程最受歡迎
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
郵輪詐騙增多 個人代訂都可疑

郵輪詐騙增多 個人代訂都可疑
郵輪陽台房4天150元 華人樂遊

郵輪陽台房4天150元 華人樂遊

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28
路永佳出席新書「希望的種子」公益發表會。記者林士傑／攝影

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

2026-01-14 12:23

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元