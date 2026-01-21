郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年還是「等不到船」

強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急取消進港。(三井海洋郵輪總代理提供)

又是東北季風惹的禍！近日強烈大陸冷氣團襲台，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面緊急通知港方，因天候因素取消進港，讓苦等近7年「郵輪 不來」的台中市再度願望落空，台中港指出，3個月前做好一切迎接的準備再度落空，只能表達遺憾與尊重；未來寄望4月的島嶼天空號、6月的奧德賽號，和10月的世界號郵輪。

根據港務公司統計，過去幾年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳五大港口皆有郵輪停靠，唯獨台中港掛零；前年台中市府甚至高調宣稱「12月18日將有郵輪停靠台中港」，並預告將迎來兩千多名遊客，但最終因東北季風風浪過大，臨時改停高雄港，讓海線居民空等落空。

棧埠處長劉英敏表示，台中港雖然已多年沒大型郵輪到港，但近2、3年來針對旅客服務中心也持續維護與更新，目前如空調系統、手扶梯、無障礙電梯、入出境查驗櫃檯、動植物檢疫查驗櫃檯等設備，已使旅客服務中心內部煥然一新；對海洋富士號這次受東北季風影響，再度取消進港，港方再度表達遺憾與尊重，畢竟高達7級的強陣風，以及外海5級的風浪，已經超過郵輪抵港的最低安全系數標準。

今年台中港原本預告將迎接4艘國際郵輪，2027年預計有2艘，這些郵輪包括「海洋富士號」、「島嶼天空號」、「奧德賽」和「世界號」，不僅是精品級郵輪，且標誌著台中港郵輪觀光 的新動向，未料同樣是東北季風阻擾，港務人士說，「港內時不時吹著7級以上的強風，外海風浪浪高更達到5公尺，早有預感可能會取消。」

市議員楊典忠表示，自2019年12月24日台中港迎來歌詩達新浪漫號的1800名遊客後，已連續七年無郵輪靠港，前年底市府高調宣稱12月18日將有郵輪停靠台中港，但同樣因東北季風「港區潮差大、環境觀感不佳」取消進港，去年依舊掛零，主因在於碼頭與市區景點距離過遠、大眾運輸接駁不便，呼籲市府應積極配合港務公司，強化聯外交通與特色套裝行程的規劃。