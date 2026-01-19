我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

學測國文寫作「愛的迫降」談臉與共情 考生大呼難下筆

台灣新聞組／台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學學測第二天，學生抓緊考試前時間，加強重點複習。（記者曾原信／攝影）
大學學測第二天，學生抓緊考試前時間，加強重點複習。（記者曾原信／攝影）

一一五學測國寫情意題作文以「隔在我們之間的種種」為題，台北市教師解題團指出，考生想在情意題中脫穎而出，需表現出人我互動中近一步的思考、理解、同理對方立場，寫出轉折，加深感受隔閡後的體悟並反思成長；知性題則需進行人文關懷思考，展現思辯層次境界，才有望出眾。

知性題以韓劇「愛的迫降」，女主角不願吃同行的小豬，卻接受吃河中的魚，在於動物的眼神能喚起人類共感，人類也因此容易偏心「有臉的動物」。第一小題問女主角行為原因，第二小題則指出，人可能藉由「無臉」逃避關懷與責任，或回應「臉」的召喚挺身承擔責任，要求考生舉出事例，表達看法與省思。

建國中學教師盧宜安表示，第一題不難書寫；第二小題則考核議題思辨能力、重視舉例，但無論例子為何，不能僅停留於表象，而是要詳述心理並就逃避或承擔提出反思，才能讓文章更上一層樓。如考生可思考，逃避是否能換取心安？承擔是基於善意，或僅是被表象引導後誘發，考生需進行人文關懷思考，展現思辯層次的境界。

非選擇題第二題引用繪本作家幾米圖片，呈現親子間的微妙隔閡，但相處時話語卻常與心意相反而產生誤解，要求以「隔在我們之間的種種」為題撰文。

國文老師葉常泓表示，圖片能看到兩個啟示，語言能溝通但也可能產生隔閡；再者，第一張圖是大人在下承重，承受小孩的愛與期望，第二張則是小孩在下，顯示因溝通不良產生隔閡，就是由小孩承受大人的誤解。

葉常泓也說，題目稱「種種」意謂隔閡原因可以不只一種，如雙方性情、價值觀、認同的體制不同。段落安排上，以五段式結構來說，段二可寫溝通障礙，段三寫如何看待心結，段四則是換位思考後的結果，可以是化解隔閡，或最終道不同不相為謀。

但不少考生哀號不好下筆。新北一名林姓考生指出，知性題後段延伸至哲學層次，有些措手不及；黃姓考生也談到，試題側重深度思考，沒讀懂文章容易寫歪，字數看似寬鬆，卻反而擔心寫多而內容發散。桃園熊姓考生則直言，對題目的核心提問感到茫然。

高雄女中謝姓考生則認為情意題好發揮，她以自身夢想與父母期待的落差，描寫對未來規畫的隔閡；台中黃姓考生說，試題架構固定不易寫出獨特性，得基本分容易但拿高分難。

韓劇 親子

上一則

新聞評論／脆弱的司法千瘡百孔，迫切需要修復

下一則

台中榮總廠商代刀案「新畫面流出」3醫師再懲處禁開刀

延伸閱讀

山下智久聯手法國女星 揭「世界最偉大葡萄酒起源」

山下智久聯手法國女星 揭「世界最偉大葡萄酒起源」
「驕陽似我」被嫌古早味、劇情土 仍甜味十足帶動熱度

「驕陽似我」被嫌古早味、劇情土 仍甜味十足帶動熱度
真人版「魔髮奇緣」選角出爐 樂佩公主不是Lisa

真人版「魔髮奇緣」選角出爐 樂佩公主不是Lisa
真人版「魔髮奇緣」選角出爐 樂佩顏值掀兩派論戰

真人版「魔髮奇緣」選角出爐 樂佩顏值掀兩派論戰

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲