遊客減半 台南藍晒圖文創園區轉型拚第二個10年

台南市藍晒圖文創園區位在市區精華地段，曾創下年吸客上百萬人次，近來遊客銳減剩不到一半，文化局定今年為「10年轉型關鍵」，部分店家將重新招商。（記者吳淑玲／攝影）

台南市區藍晒圖文創園區曾每年吸引上百萬遊客人次，但近年失去新鮮感遊客急遽下滑，甚至不到一半，文化局表示，藍晒圖今年10年轉型再出發，將進行規模最大調整，釋出8個旗艦區及9個微型工作室空間，修改單一空間承租，開放申請全區或複合空間進駐，正與國產署協調，5月招商。

藍晒圖從最初海安路上牆面裝置藝術起步，2015年進駐西門路一段司法宿舍群，當初創設目的是扶植文創產業培育基地，一躍成為藝文觀光 景點，獨有特色成為國旅熱門景點，但歷經新冠疫情 衝擊，觀光人潮難回溫，遊客銳減一半僅剩50萬人次，去年7月又受丹娜斯颱風影響，每下愈況。

提到藍晒圖10周年轉型契機，文化局說，10年來扶植近70個文創品牌進駐發展，不少品牌站穩腳步，進一步跨足其他領域，展現園區長期深耕文創產業累積成果，進駐店家雖偶有更迭，多數還是老面孔，曾辦過快閃店但只是一時人流，要思考如何重新擦亮藍晒圖招牌。

文化局說，去年8月啟動園區整體營運盤整與調整，檢視空間配置、招商制度及營運模式，園區24家店鋪有16家約滿，不再局限單一店舖招租，更貼近第一線文化創意產業需求；持續向國產署爭取更多資源挹注園區。

針對藍晒圖整體重新簽約規畫，議員沈震東表示，台南文化創意發展刻不容緩，重新定調城市創意發展聚落，持續增加亮點，依然要求保障原聚落用心經營團隊，希冀創造雙贏。

文化局表示，藍晒圖文創園區長期持續扶植在地品牌，此次招商期程調整，回應產業界對園區長遠發展期待。透過更周全制度整備與整體規畫，吸引更多具潛力新創團隊與企業加入，讓藍晒圖邁入下一個10年，展現嶄新樣貌與持續成長動能。