「美濃大峽谷」引爆土方之亂 全台營建業掀停工潮

六都營建土方量排名 製表／地方社會中心

高雄市三民區1處工地去年12月中旬貼出公告，寫著「配合修法，目前高雄市土石方資源堆置處理場暫時關閉，地下室土方開挖工程無法正常運作，待土資場重新開放後，本案工地土方開挖才能正常運作」。

「我們也不知道何時才能復工 」，該工地只剩零星工班進出，幾近停擺；工人坦言原定開挖至地下5層，因為土方無處去，挖到第二層就暫停。業界統計中途停工及延遲開工的建案，大高雄就有上百件。新竹市也有20多個建案1月起被迫停工，各縣市紛傳多寡不等的停工「災情」。

全台近幾個月來爆發「土方之亂」，引爆點是高雄去年8月發生「美濃大峽谷」等盜挖農地填埋營建廢棄物案件，高市府9月隨即加嚴廢土流向管制，中央也實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，要求載運土方車輛一律加裝GPS、改用電子聯單，迫使上游清運營建混合物時，須先做好分類才能分流處理，杜絕營建廢棄物夾雜土方被亂倒在農田、溪谷等處。

高雄因土方之亂出現多處工地停工，工地、校園的土堆小山成了市區新景觀。

高雄鼓山區中山國小舊址要改建為長照 園區，去年8月動工後已停擺，校園堆成多座土石堆。中正路的09聯開案正開闢計畫道路，刨除的土方在附近球場空地堆成5座小山，一遇強風就出現「風飛砂」。大寮國小操場一隅也堆起1座廢土山，以黑色防塵網覆蓋，景象突兀。

「操場新跑道做好了沒辦法用，全因土方清運卡關。」校長甄炳炫說，去年9月重鋪PU跑道，工程快收尾卻遇到美濃大峽谷事件，處理費暴漲，雖能送到南星港區填海，但學校土方僅150立方公尺，未達1400立方公尺基本門檻，只好擱置。

政府規定營建土石須先在土資場分類、再分流回收利用與焚化棄置，但過去常未如實分類，車輛只在土資場「繞場」就原車載到外地不法傾倒。

高雄與內政部 國土署的新制上路後，有清運及土資場業者擔心受罰，索性不收廢土，引爆建案停工潮。李姓營建業者說，現在土資場收費不但大漲價還要分類，一發現夾雜石塊、木材就不收，政府也嚴格限制農地回填土方，工程怎麼做得下去。

陳姓承包商說，土方原可在工地分類，新制強制進土資場，現有土資場飽和，當然被坐地起價。對此國土署日前已放寬不須分類的單純土方可跳過土資場，直運填土去處。

仰德建設總監林順詰解釋，土方問題一環扣一環，不解決最終處置地點，問題就往土資場、工地產源端堆疊；尤其都更案要拆舊建物、挖地下室，面臨成本暴增、影響工程進度等問題。