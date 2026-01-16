花蓮馬太鞍溪洪災釀19死 光復鄉長浮報撤離人數遭收押

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水15日晚遭法院裁定羈押禁見。（本報資料照片）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死5失蹤，花蓮檢方前天發動搜索，帶回鄉長林清水等4人偵訊。檢方認為林等未依災害防救法積極撤離，還浮報撤離人數，涉犯偽造文書、過失致死罪嫌重大，當庭逮捕林清水並聲請羈押禁見獲准。

鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬分別以20萬及15萬元交保，曾姓前承辦人請回，3人均限制住居及出境、出海。

花蓮地檢署前天指揮警調搜索，查扣撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水等4人，複訊後聲押林清水。花蓮地院昨天下午開羈押庭，認為林清水雖否認犯行，但有人證及事證足認涉嫌重大，對如何確認各村撤離人數數據，都與證人陳述矛盾；且林是可能共犯或證人長官，具實質影響力，有串供或影響證人可能，裁押兩個月。

中央和地方防災會議紀錄顯示，去年9月21日下午3時中央災害應變中心與縣府視訊會議，內政部 評估須撤離245戶約600人；同日下午4時推估潰堤波及範圍大幅擴張，光復、鳳林及萬榮三鄉鎮撤離戶數暴增至1801戶約8000人；隔天上午林保署發布紅色警戒。

據了解，光復鄉公所回報縣府撤離1781戶，實居6772人，包括安置120人、依親 1307人、垂直避難5345人，已全數撤離，但堰塞湖潰決後大水沖進光復市區，仍釀嚴重死傷。

花蓮檢方認為，林清水等4人未依災害防救法積極推動疏散撤離，在撤離人數統計表浮報登載不實撤離人數，使光復鄉民因未預先撤離，導致嚴重災情。

林清水災前曾受訪，一再強調撤離量能不足，檢方認為，撤離量能不足應向縣府等上級單位請求協助，和撤離人數數字有無浮報是兩回事；外界以為已經完成撤離，就不會再有人提供協助，且查證發現光復鄉公所回報數字「恐怕是憑空而來」。