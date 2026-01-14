被爆主導砍中央社年終 胡婉玲澄清「決定權在董事會」

中央通訊社社長胡婉玲。(聯合報系資料照)

中央社社長胡婉玲被爆料以虧損為名，把原為1.5個月的年終砍到只有1個月，因此引發工會強烈反彈，胡婉玲昨(14)晚發聲明澄清，表示報導內容與事實不符，員工年終的最終決定權在董事會，並非由她可以拍板定案。

胡婉玲昨晚在聲明中表示，她曾在1個多月前的例行幹部會議中，表達力守同仁的年終獎金幅度，不過中央社的年終獎金最終決定權在董事會，她指出，現階段的中央社自籌款比例高達52.5%是事實：「政府補助金額在立法院再被刪砍1600萬，情勢雪上加霜，也是事實。我和事業部同仁如何打拼，到處張羅經費，相信許多人看在眼裡。最後，114年度的收支，結果優於預期！得到的不是鼓勵？竟然是惡意誣蔑？！」

她也強調，中央社作為國家通訊社，始終重視制度、專業與責任，也期待相關討論能建立在完整事實與正確理解之上，感謝各界關心，亦感謝全體同仁對中央社的付出與支持。

以下為聲明全文：

針對外界有關中央社年終獎金決定過程之相關報導，內容與實際情形不符，為維護事實清楚與制度尊嚴，特此說明如下：

我曾在一個多月前的例行幹部會議中，表達將力守同仁的年終獎金幅度，（有十多位幹部見證）；惟中央社年終獎金之發放，依相關法規及公司治理機制，屬董事會職權範圍，最終決定權亦完全在董事會。本次年終獎金方案，係依法規規定，由社方就不同財務情境提出兩案並陳，供董事會審議與裁決。

現階段的中央社自籌款比例高達52.5%是事實；政府補助金額在立法院再被刪砍1600萬，情勢雪上加霜，也是事實。我和事業部同仁如何打拼，到處張羅經費，相信許多人看在眼裡。最後，114年度的收支，結果優於預期！得到的不是鼓勵？竟然是惡意誣蔑？！

對於上報扭曲、指名是我欲砍年終獎金ㄧ事，恐讓受聽大眾對實際決策流程有所誤導，特此澄清，以正視聽。

中央社作為國家通訊社，始終重視制度、專業與責任，也期待相關討論能建立在完整事實與正確理解之上。

感謝各界關心，亦感謝全體同仁對中央社的付出與支持。

特此聲明。