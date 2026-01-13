師法東京…蔣萬安打造台北無菸城 今年推動路邊禁菸

日本東京實施嚴格的禁菸政策，民眾只能在指定「公共吸菸區」吸菸。台北市則比照辦理，更採「原則禁止、例外開放」模式，打造無菸城市。(記者陳易辰／攝影)

台北市長蔣萬安 宣布，今年起推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區等舊思維，改採「原則禁止、例外開放」模式，民眾不能隨意在路邊吸菸，強調新制上路後，參考日本 東京設置吸菸區，分流吸菸者與非吸菸者，打造永續的公共環境。

蔣萬安昨出席里長座談時表示，將盡可能效法國外城市，設置吸菸區或吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸者與非吸菸者有效分流，打造友善的無菸公共環境。

台北市衛生局表示，將採「正面表列」，表列可以吸菸的地點才可以吸菸，另將明確標示出合規的戶外吸菸區。新措施將從人潮較多的熱區先行，逐步朝「整個城市禁菸」執行。

北市研考會先前調查，高達85%市民支持戶外定點吸菸，現階段已有上千處室外公共場所禁止吸菸。未來將推動「正面表列」標示，讓吸菸者能清楚判斷哪裡可以吸菸，不吸菸者也能安心避開，創造雙贏。

據了解，衛生局先針對熱區如人潮眾多戶外場所等地，在空間、動線可行之處先行推動，逐步打造無菸城市，並且在吸菸熱區投入更多人力巡查與勸導，落實「行走不吸菸」，盼研擬更完善的措施及辦法，解決長期以來的戶外菸害問題。

對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗樂見其成，她指出，世界衛生組織2004年「菸草控制框架公約」明確建議，禁菸場所「由內而外」，落實室內禁菸，逐步走向戶外定點吸菸，室內如能百分百禁菸，才能有效防制二手菸、三手菸危害。

林清麗以香港為例，為了保障公眾健康，餐廳、旅館、商場、夜店酒吧早已全面禁菸。2026年1月起，嚴禁於戶外排隊時不得吸菸，旨在減少菸蒂亂丟、菸煙暴露，降低民眾困擾。澳洲 雪梨則盡量不在人流擁擠的場域中設置「專用熄菸桶」，除了減少亂丟菸蒂，並減少對大多數人的影響。

現行「菸害防制法」採負面表列，規範哪些地點不能吸菸，北市菸害自治條例則比母法更為嚴格，蔣萬安表示，畫設禁菸區屬於舊思維，日本東京在無菸城市上做得非常成功，過去也曾畫設禁菸區，不料造成吸菸者轉移至巷弄內吸菸，衍生二手菸及菸蒂亂丟等問題。